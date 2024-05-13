猩球崛起最新章發威 穩坐北美票房第一

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報的估計數據顯示，科幻動作片「猩球崛起：王國誕生」週末海撈5650萬美元，寫下今年最佳開映成績之一，登上北美票房龍頭。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）的表現「對一個動作系列片第10篇章來說，十分優秀」。他補充說，這部片的「海外（票房）數字非常理想」。

排名第2的是雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和愛蜜莉布朗（Emily Blunt）主演的動作片「特技玩家」（The Fall Guy），進帳僅1370萬美元，比開映週末成績少了一半以上。

排名第3的是以網球為素材的三角愛情片「挑戰者」（Challengers），10日至12日有470萬美元收入。

排名第4的是「絕命塔羅牌」（Tarot），有350萬美元表現。這部低成本恐怖片北美上映第2週，累計票房已經比它800萬美元製片成本多了50%。

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排名第5的是「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire），收入250萬美元。這部怪獸互鬥大片迄今在美加撈進1.91億美元，海外則有3.67億美元表現。

而排名第6至第10的作品依序為：「無名英雄」（Unsung Hero），230萬美元；「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4），200萬美元；「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War），180萬美元；「星際大戰首部曲：威脅潛伏」（Star Wars: The Phantom Menace），150萬美元；「噬血芭蕾」（Abigail），110萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130513