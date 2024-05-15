保安警涉侵占民眾遺失現金470元 北檢起訴

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）台北市一名易姓保大警員去年處理拾獲遺失皮夾業務時，涉嫌侵占皮夾內現金新台幣470元，遭保大移送法辦。北檢今天偵查終結，依侵占職務上持有之非公用私有財物罪提起公訴。

台北地檢署起訴指出，易男任職於台北市警察局保安警察大隊第六中隊，去年7月16日下午1時許，執行隊部駐地門崗守望勤務，協助民眾處理拾獲一名張姓民眾皮夾的業務時，竟萌生貪念，未依作業手續，涉侵占皮夾內的現金。

易男涉暗中抽起皮夾內的新台幣470元，並放入自己褲子口袋，接著撥打內線電話通知當日值班小隊長，僅把皮夾內的證件、台灣民眾黨黨證及剩下的現金7元交給小隊長進行後續作業，小隊長也2度向易男確認皮夾內容物。

案發當天下午2時許，張姓民眾接獲保安警察大隊通知，欲領回遺失的皮夾時，發現皮夾內現金經拾獲後有短少。小隊長獲悉此事後，當場質問易男，易男才把褲子口袋中的470元交給小隊長，並把易男移送法辦。

檢察官認定，易男涉犯貪污治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪，事證明確，今天偵查偵結，依法提起公訴。（編輯：戴光育）1130515