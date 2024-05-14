漁港林業地蓋停車場無法啟用 宜縣府遭批帶頭違規

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣政府斥資辦理粉鳥林漁港廣場用地改善工程，完工後，停車場竟無法啟用。綠營縣議員們今天抨擊，林業用地竟興建停車場，縣府帶頭違規，當然無法啟用。縣府表示，已辦理地目變更程序。

粉鳥林漁港位於蘇澳鎮東澳灣，因景色優美近年遊客漸多，停車空間不足。縣府推出漁港計畫改善，向中央爭取經費興建多功能廣場包含漁具整補場、停車場、廁所等。工程於去年7月完工，目前先作為漁民整補場所。

民進黨籍縣議員林麗、陳文昌及呂惠卿今天在縣議會質詢縣府時指出，粉鳥林漁港廣場用地改善工程位於森林區林業用地，在土地尚未變更前，縣府怎可闢建多功能廣場？為何工程完工至今尚未使用？民間單位如果這麼做，是不是會被開罰？縣府只准州官放火，不准百姓點燈，應提出合理解釋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府農業處長李新泰回應，都市計畫、區域計畫與漁港計畫等，難免有無法同步的時候，通常會視現況調整，例如山上一些農水路就算還沒變更地目，只要確實是農用並且有急迫性，管理單位還是會認定符合農地農用。

他指出，粉鳥林漁港計畫在108年就已經通過，去年完工，此案是因應地方漁業多元發展需求，避免遊客停車及漁民作業動線交錯，基於公共利益確有急迫性的工程；停車場部分相關程序正在辦理補正，沒有違法問題，因地目變更程序辦的比較慢，縣府會檢討改進。（編輯：張銘坤）1130514