美股4大指數走揚 台股蓄勢衝21000點大關

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（中央社記者江明晏台北15日電）受美國聯準會（Fed）主席鮑爾偏鴿派的談話激勵，美股4大指數全面走揚，那斯達克指數收盤更創歷史新高，台股14日終場上漲128.14點，收20985.85點，連兩天創歷史新高，法人看好有望突破21000點大關。

美國政府稍早公布最新數據顯示，4月美國躉售物價加速上漲且漲幅高於預期，但華爾街股市今天無視負面消息，4大指數全面走揚。

道瓊工業指數揚升126.6點，漲0.32%、標準普爾指數上漲0.48%、那斯達克指數勁揚0.75%、費城半導體指數大漲1.68%。

台股14日指數終場上漲128.14點，收在20985.85點，連續兩天創下歷史新高，21000點大關已近在咫尺。

法人分析，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重彈「耐心」老調並排除升息可能性，偏鴿派談話緩解4月生產者物價指數（PPI）高於預期造成的賣壓，美股主要指數全數攀揚，有望帶動台股今天繼續攀峰，可能採取類股輪動方式攻高。

法人看好，AI人工智慧概念股可望風雲再起，除了國內電子巨頭們法說會效應，輝達22日將公布財報及展望，以及6月2日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台演講，6月4日開始的台北國際電腦展將有超微（AMD）、英特爾（Intel）、美超微（Supermicro）等高層來台，一系列活動勢必成為近期AI族群重回股市主流的利多因素。（編輯：楊凱翔）1130515