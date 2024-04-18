油價續跌 亞股普遍收高

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（中央社香港18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）官員質疑是否有必要不久後降息，引發股市投資人思索美國利率前景；但在中東情勢緩和等因素加持下，國際油價續跌，亞洲股市今天應聲普遍收高。

法新社報導，美國股市昨天收低，主要由於投資人擔憂借貸成本居高不下會持續比預期久，引發科技股遭拋售。因為聯準會官員近日的發言，令外界更加認為，通貨膨脹情勢膠著及美國經濟展現韌性，將使聯準會短期內不會放寬貨幣政策。

美國克里夫蘭聯邦準備銀行（Cleveland Fed）總裁梅斯特（Loretta Mester）昨天說，她認為目前美國利率處於適當水準，還不急著降息。聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，她認為「時間會證明（現行利率）是否具有足夠約束性」。

前一天聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）才示意，由於美國通貨膨脹率和新增就業人口連3月高於預期，借貸成本可停留在較高水準更久一段時間。

市場人士預估的今年美國降息次數，如今已由年初的6次銳減至僅2次。一些分析師甚至示警可能只剩一次。

另一方面，近期全球股市買氣熱絡，一些股市本月還創造歷史新高，也引發擔憂股價可能過高出現修正賣壓。

所幸油價繼昨天重挫逾3%後，今天續跌。因為數據顯示，美國原油庫存增加較預期多，令人對這個全球最大經濟體的需求產生疑慮；而以色列對上週末發動飛彈攻擊的伊朗也尚未採取任何報復行動，令投資人鬆口氣。

亞股今天甩開美股陰霾，東京股市收高0.3%，香港股市上揚0.8%，上海股市收漲0.1%，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130418