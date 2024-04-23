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環部：減碳成果逐步展現 持續朝2050淨零邁進

2024/4/23 19:09
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（中央社記者張雄風台北23日電）環境部今天表示，台灣減碳具體成果已逐步展現，以二氧化碳排放密集度為例，相較於2005年，2022年已減少42.13%；未來將持續朝2050淨零邁進。

媒體報導，檢視蔡政府過去8年減碳成效，不僅溫室氣體排放量不減反增，國際氣候變遷績效指數排名吊車尾，徵收碳費也一延再延，空有2050淨零口號。

報導指出，2018年總溫室氣體排放量為29774萬公噸；2019年總溫室氣體排放量為28748萬公噸；2020年總溫室氣體排放量為28507萬公噸；2021年總溫室氣體排放量為29700萬公噸。

環境部氣候變遷署今天發布新聞稿澄清，台灣淨零轉型已見成效，國家碳排呈減量趨勢；2021年是因疫情趨緩經濟復甦，呈單一年度碳排上升情形。

氣候署指出，計算台灣二氧化碳排放密集度（即每單位國內生產毛額二氧化碳排放量）逐年下降，2022年為0.01191公斤二氧化碳/元，較2005年0.02058公斤二氧化碳/元，減少42.13%，顯示近年來推動低碳轉型已有成效。

針對報導引據德國看守協會發布「氣候變遷績效指數」（CCPI）一事。環境部強調，已多次對外澄清，該評比機構為民間機構，非屬聯合國官方機構，評比結果也未被聯合國或主要國家納入官方文件；尤其CCPI評比方法有爭議，已為多國於發布記者會上提出質疑，評比結果不具參考價值。

環境部表示，台灣呼應聯合國氣候公約，積極推動2050淨零轉型已見成效，國家溫室氣體排放量呈現減量趨勢；從國際具公信力的國際資料庫或報告如歐盟委員會聯合研究中心（JRC）及再生能源總署統計資料顯示，台灣與其他國家相較，在實質減碳、再生能源設置及提升能源效率等項目均屬前段班。（編輯：李亨山）1130423

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