日月光攜手供應商成立低碳供應聯盟 宣示永續目標

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）日月光高雄廠偕同供應鏈友好夥伴成立「低碳供應聯盟」近日啟動，盼透過與供應商緊密的合作，深化互惠互助夥伴關係，共同宣示永續新目標，促動產業減碳行動力，以因應氣候變遷挑戰。

日月光高雄廠昨天辦理「低碳供應聯盟」啟動儀式，偕同供應鏈友好夥伴於日月光研發大樓國際會議廳，共同宣示成就永續新未來的目標，並於今天發布新聞稿表示，日月光承諾2050年達到淨零排放，設定2030年減低範疇三碳排達15%。

日月光表示，高雄廠攜手14家供應商參與2024年經濟部「日月光半導體永續供應鏈升級轉型計畫」專案，包含「半導體低碳製程封裝技術」、「半導體製程低碳設備導入與優化」及「永續供應鏈碳管理與行動」，透過專案預計減碳1.7萬噸。

日月光高雄廠也與Hahow好學校成立日月光供應商綠學院平台，推動線上共享ESG課程，強化供應商在永續發展各面向知識，預期將帶動超過150間供應夥伴，共同提升供應商的永續力，達到共融共贏的願景。

日月光高雄廠2007年起著手盤查溫室氣體與推動減碳行動，2023年設立各廠區的溫管官，透過每月淨零會議探討更創新、有效的減碳行動方案。此次供應聯盟合作，將加速供應鏈永續及淨零轉型，為半導體封裝產業鏈重要里程碑。（編輯：謝雅竹）1130423