智慧顯示展掀淨零轉型風 友達元太秀低碳永續方案

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（中央社記者潘智義台北23日電）Touch Taiwan智慧顯示展明天即將登場，友達今天表示，今年將結合夥伴推出智慧碳排、能源管理等一系列永續解決方案，盼透過科技賦能減碳永續。至於電子紙廠元太也將在展覽現場展示智慧城市低碳轉型方案。

友達說明，從深耕循環經濟到價值轉型轉化多元解決方案為綠色解方，從公眾教育理念進一步落地於企業服務，展現豐富永續能量。友達參與今年智慧顯示展，將聯合能源事業、FindARTs數位藝術專案室及旗下子公司友達宇沛、友達數位、麻布山林，展出智慧碳排管理、智慧能源管理及環境循環共生等一系列永續解決方案，以科技賦能減碳永續。

友達呼應綠色會展趨勢，以環保理念進行展區設計與施工，此ESG（環境保護、社會責任、公司治理）展位活動的碳排放，將使用友達自有碳權進行抵換，達成友達首場「零廢棄與碳中和」展覽。

元太科技指出，以彩色技術平台，發展出拼接、極致窄邊框的大型電子紙顯示器，提供室內、外廣告資訊看板近零耗能的解決方案。

元太解釋，針對零售場景提出新構思，精省零件的新世代電子紙貨架標籤，以系統晶片直接安裝在顯示器上，搭配新世代錐粒金凸塊技術，減少金屬用料，符合永續精神、低功耗更新方案，僅更新部分畫面的電子紙貨架標籤，將電子紙省電的特性推升至極致等。

另外，鎖定物聯網雲到端，元太推出雲端碳足跡智慧信用卡，能即時計算並顯示出刷卡消費的碳足跡、生物指紋辨識信用卡。

為使資訊看板再進化，元太推出與夥伴共同開發的雲端服務，應用於數位戶外廣告，在數位家外場景，由後台直接派送內容至電子紙螢幕，元太也不斷探索更省電的傳輸科技，如大尺寸看板搭配遠距離低功耗Wi-Fi的相關應用。（編輯：潘羿菁）1130423