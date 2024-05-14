維也納愛樂首席霍內克坐進國台交 攜手同台獻藝

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）國立台灣交響樂團當家指揮水藍返台，與維也納愛樂首席霍內克合體合作貝爾格的「小提琴協奏曲」，霍內克下半場還將擔任首席，演出林姆斯基-高沙可夫「天方夜譚」交響組曲。

國台交團長劉玄詠表示，這次邀約萊納．霍內克（Rainer Honeck）再度與國台交合作，帶來奧地利作曲家貝爾格的「小提琴協奏曲」之外，霍內克也將在下半場坐進國台交首席位，演出「天方夜譚」交響組曲中吃重的小提琴部分，代表女主角雪赫拉莎德用音樂說故事。

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指揮水藍與國台交長年的音樂默契，深受資深樂迷喜愛，這場音樂會上半場還將帶來美國作曲家巴伯的序曲「醜聞學校」。水藍也提到「天方夜譚」交響組曲中可以好好聽林姆斯基-高沙可夫的厲害配器，燦爛多變。

根據國台交的新聞資料，「NTSO．水藍．霍內克與國台交」音樂會將於5月17日在台北國家音樂廳、5月18日在台中國家歌劇院大劇院舉行。此外，國台交與夜鶯基金會將舉行演前導聆，這場演出前1小時由施孟玟主講，帶領大家深入認識演出曲目。（編輯：張雅淨）1130514