台積電強彈19元 台股勁揚逾300點攻上21300點新高

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（中央社記者江明晏台北15日電）美國排除升息可能性、MSCI新增多檔台灣成分股激勵，台股今天開低走高，台積電強彈19元，至844元新高，帶動盤中指數勁揚逾300點，突破21300點，再攻歷史高點。

受美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）偏鴿派的談話激勵，美股4大指數全面走揚，那斯達克指數收盤更創歷史新高。台股今天開低1.15點，隨後勁揚走高，盤中大漲逾300點，最高觸及21308點，力拚站穩21300點之上的歷史高點水位。

至11時12分左右，台股加權指數上漲261.33點，至21247.18點，漲幅1.24%。電子股上漲1.4%，金融股上漲2%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.51%。

觀察盤面焦點，台積電今天強漲19元，至844元歷史高價，漲幅2.3%，鴻海下跌逾1%。

全球電商龍頭Amazon（亞馬遜）將認購世芯-KY股票，成為公司第34大股東，世芯-KY早盤亮燈漲停，隨後維持7%左右的漲勢。

AI概念股漲跌互見，代工廠緯創勁揚逾3.5%，廣達小漲，英業達挫逾6%，技嘉也下跌近2%。光學股中，玉晶光獲利報喜，股價大漲逾6%，佳能漲停。

貨櫃三雄中，長榮一反昨日強勢，股價跌約4%，陽明翻黑，萬海漲逾1%；金融股強勢，國泰金、中信金走揚。

值得注意的是，指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，散熱股奇鋐入列全球標準指數，勁揚逾2%，多家台積電供應鏈、營建股也入列小型指數，名軒、達麗、永信建紅盤；設備股志聖飆漲停，辛耘上漲。（編輯：楊蘭軒）1130515