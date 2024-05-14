台股收20985點續創新高 法人：對520行情樂觀期待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北14日電）市場對520行情由觀望轉為樂觀，台股中場後買盤積極進場，推升指數終場上漲128.14點，收在20985.85點，連續兩天創下歷史新高，21000點大關已近在咫尺，成交值新台幣4692.58億元。

市場等待美國即將公布的通膨數據，今天早盤台積電股價反映ADR於盤下整理；午盤後買盤再度進場，股價終場以最高價825元作收，上漲6元，距離歷史高點826元只差一步之遙。鴻海今天下午將舉行法人說明會，股價終場上漲2.5元，收在172元。

華碩昨天舉行法說會，看好AI PC將引爆電腦換機潮，影響程度媲美網際網路（Internet）浪潮，AI效應從雲端擴散到電腦、手機等終端裝置。華碩今盤中股價一度亮燈漲停，衝上512元；宏碁、廣達、仁寶、英業達、聯發科今天股價漲幅皆超過2%。

法人認為，520即將來臨，統計2010年以來，歷任總統就職後60天，台股上漲機率達64%，其中漲幅最高是2016年和2020年，漲幅分別達17.31%與12.04%。法人表示，市場對於今年520行情抱持樂觀，已經提前開始卡位布局。

第一金投顧董事長陳奕光觀察，台股連創新高，他認為這波行情還沒結束，520行情開始發動，台股先前從20883點跌到19291點，大跌1592點，但現在已經回彈重創新高，就一般技術面定義來看，反彈超過0.8，台股已經不只是反彈，而是變成回升。（編輯：張良知）1130514