黃崇仁出席圓桌會議 向馬克宏倡議台法合作AI科技

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（中央社記者張建中新竹14日電）法國積極發展人工智慧AI先進科技，力積電董事長黃崇仁向法國總統馬克宏建言，效法美國善用台灣強大半導體及資通訊產業平台，合作強化法國自主創新的未來科技實力。

力積電今天發布新聞稿指出，黃崇仁13日應邀前往巴黎，參加由馬克宏（Emmanuel Macron）主持的「France's leadership in AI and Quantum」圓桌會議。

會議由法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）引言，包含艾司摩爾（ASML）、IBM、亞馬遜AMAZON等歐美科技企業高層，以及沙烏地阿拉伯、阿聯酋等主權基金主管共10名國際財經業界領袖，一起出席圓桌會議與法國政府高層共商未來趨勢。黃崇仁是東亞地區唯一受邀與會的企業代表。

黃崇仁表示，在高科技產業發展的過程中，IBM、微軟（Microsoft）、Google 、蘋果（Apple）、超微（AMD）和輝達（NVIDIA）等美國科技公司，一直借重台灣高效率的資通訊（IT）製造平台推動全球營運，台灣也是這些美商重要的技術支援基地。

黃崇仁說，輝達執行長黃仁勳近年就多次來台尋求台灣半導體產業的技術、製造支援，如果法國也能善用台灣已經建立的平台優勢和營運經驗，勢必能在技術、成本與服務等層面獲得合作共贏的效益。

黃崇仁表示，法國擁有堅強的基礎技術實力，但台法關係一直不如台美關係親近，這對雙方都很可惜，法國可以利用台灣優勢轉化爲法國優勢，發展AI等未來科技領域。（編輯：楊凱翔）1130514