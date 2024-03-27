王美花出席首屆台法高層經貿會議 聚焦AI、電動車

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（中央社記者劉千綾台北27日電）首屆台法高層經貿對話會議26日舉辦，經濟部長王美花率團訪法親自出席，並與法國財經部等政府高層對話，聚焦半導體、AI、電動車、再生能源、太空產業等領域的供應鏈合作機會。經濟部官員表示，雙方籌備過程保密到家，除促成高層會議，也盼台法經貿關係持續深化。

經濟部官員表示，由於正值國會會期，加上經濟部近期處理電價議題，王美花確實一度陷入長考，但在台法雙邊的代表吳志中、龍燁（Franck Paris）積極推動下，特別是龍燁駐台前是法國總統馬克宏的顧問，此次更是發揮其政治影響力，全力促成高層經貿會議。

值得注意的是，在法方接受把台法雙邊已舉辦30屆的工業合作會議，以及11屆的經貿合作會議整合，並提升層級之後，從原來的署長級會議，決定改由王美花親自以部長身分出席。

為籌備雙方高層經貿會議，經濟部官員指出，貿易署上下都以密件處理，但過程中因安排離岸風電座談，法國行程一度在媒體露出，引起內部緊張，所幸未影響台法間重要的經貿會談。

與會官員說明，此次會談議題主要有3個方向。首先，台法雙方進入實質合作的領域，法國的新創IC設計與台灣的半導體製造及封裝正好可以合作，雙方都對AI商機有既有基礎，也有合作動機。

雖然運算能力不如美系IC設計商，但因為法國有國際級的汽車工業，加上電動車的大轉型時代，後續的車用電子應用設計會成為重要的市場。

其次，法國在太空產業領先全球，且航太衛星領域全球排名前3。官員指出，台灣的供應鏈除了地面的衛星設備已經有打進國際盃的實力外，還具有資通訊產業優勢及可信的資安保護；爭取法國衛星產業來台拓展地面接收站（gateway）時，除有助台灣的國家安全，也能替台廠創造商業機會。

最後，官員表示，台法雙方在會議中，罕見的具體描繪合作路徑圖（roadmap），並且約定後續的工作時間，以及9月法國產業官員來訪的規劃。

經濟部表示，王美花出訪法國亦拜訪台商群暉法國分公司及歐洲通訊衛星集團（Eutelsat Group）、法國汽車產業聯盟（PFA）、道達爾能源及Engie等業者及公協會，並舉辦「企業圓桌論壇」。

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另外，法國相關再生能源企業及金融機構近年亦積極參與台灣離岸風電發展，經濟部亦在法舉辦離岸風電座談會，向與會歐商說明區塊開發選商及CPPA綠電信保機制等措施進展。

根據經濟部數據，去年台法雙邊貿易額達60.9億美元，為1998年以來的新高；在投資方面，2023年全年台商赴法投資金額達7.2億美元，法商來台投資金額亦達2.3億美元，皆創下單年度投資金額歷史新高。（編輯：張均懋）1130327