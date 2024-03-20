台灣館插旗華府衛星展 太空中心領軍秀科技實力

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）地表規模最大的太空衛星展今天在華府登場，國家太空中心（TASA）及工研院等單位攜手眾廠商組「Taiwan Space台灣形象館」，展出台灣在微波天線、衛星關鍵元件及材料的潛力，吸引與會業者前來了解台灣衛星發展。

太空衛星展（Satellite 2024）1981年開始舉行，43年來，主題從衛星及太空一路擴大納入媒體、政府單位、軍方及電信業者等，航太業大咖都曾於會上做出重大宣布，國家太空中心不缺席，駐美代表俞大㵢今天也前來造訪台灣形象館。

談到參展亮點，TASA產業推動組副管理師蔡欣璇以台灣氣象衛星「獵風者」（TRITON）所搭載的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R）為例，指出GNSS-R由太空中心自己研發。

她對中央社表示，GNSS-R肩負觀測海面風速大任。GNSS-R先在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，再經過計算，就可以估測海面粗糙度及風場狀態。

台灣氣象衛星「福衛七號」於2019年升空服役，蔡欣璇指出，GNSS-R的數據與「福衛七號」資料相結合，將更能精準預測劇烈天氣。

與會廠商包括展出新產品「高數據速率收發器」的円通科技，還有以精密加工製造為強項的敏鈞等。其中敏鈞展出地面位置衛星雷達站，吸引不少人駐足。敏鈞董事長洪一鈞接受訪問指出，這座雷達站可做衛星接收的載具，且「從設計製造、組裝到測試，都是我們公司自己、MIT做成」。

在台灣衛星業者的優勢方面，洪一鈞說，台灣在單獨元件、通訊零件上發揮很大的作用力，國際廠商若想找合作夥伴或是次要供應商時，來台灣可以發現應有盡有，從機械、通訊、電子甚至半導體廠商都能一次找足。

他也說，許多前來詢問產品的與會者或外國廠商對台灣形象館非常好奇，以為是一家公司，「但是我們都對外說明，我們是打『國家隊』的概念，所以當他們（廠商）來到台灣，可以找到他所需要的元件」。

「國家隊」之一的益材科技股份有限公司則是展出「衛星用氣瓶」。董事長翁冠群說明，衛星運行時，有時候會受到外力影響「歪掉」，衛星上的氣瓶此時就發揮調整功能，以4個噴嘴將衛星轉正，稱為「姿態控制」。

特別的是，這類氣瓶也華麗轉身為「軌道轉換運具」的要件。翁冠群指出，低軌道幾乎被太空探索科技公司（SpaceX）的衛星占滿，為了發射衛星至另一軌道，他的一位客戶3年前將益材生產的氣瓶製成一種小型太空船，可將衛星推至任一軌道。

他說，事實上，如果想像衛星可以轉換軌道，高度可以再推高，甚至脫離地球，能到月球去，只要方向對，還可跑到火星，「因為太空是沒有東西的，只有無窮的想像」。

國家太空中心除了組團來華府參展，太空技術應用處處長陳維鈞預告，今年也會在高雄展覽館舉辦「太空產業博覽會」，預計邀請上百家太空業者，及請東南亞、英國、法國、日本等駐台使節協助招攬母國公司或太空組織，為台灣廠商媒合商機。（編輯：張芷瑄）1130320

太空衛星展1981年開始舉行，43年來，主題從衛星及太空一路擴大納入媒體、政府運作、軍事及電信等，航太業大咖都曾於會上做出重大宣布。台灣的國家太空中心自2020年來不曾缺席。圖為駐美代表俞大㵢（左）造訪台灣形象館。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年3月20日

益材科技股份有限公司展出「衛星用氣瓶」。董事長翁冠群說明，衛星運行時，有時候會受到外力影響「歪掉」，衛星上的氣瓶此時就發揮調整功能，以4個噴嘴將衛星轉正。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年3月20日