網傳國際天然氣大跌 中油：錯把產地價當現貨價

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（中央社記者曾智怡台北26日電）網傳天然氣價格大跌，中油澄清，網路意見是引用美國當地管道天然氣Henry Hub價格，且是產地價格，未經液化、冷凍船運送及卸收、儲存、再氣化及管線輸送等過程，與液化天然氣成本相比本來就較低，以兩者相比並不適當。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書質疑，國際天然氣價格明明已從2022年的每百萬BTU 6.45美元跌到2024的每百萬BTU 2.32美元，狂跌6成以上，批評台灣官員活在平行時空。

中油透過新聞稿說明，液化天然氣進口價格公式計算，傳統上都與原油價格連動，例如布蘭特原油或其他指標油價，亞洲進口國常用的是日本海關公告的進口原油加權平均價JCC。目前JCC油價約為每桶86.65美元，仍高於2021年俄烏戰爭前的每桶77.04美元，因此液化天然氣的進口成本，仍維持在高檔價位。

中油說明，自2021年起氣源成本雖大幅增加，但中油為配合政府穩定物價政策及維持穩定供電，並未足額反映成本，自2021年1月至2023年底累計吸收電業用戶成本計2368.14億元。

另一方面，報載經濟部長王美花曾說中油拿到比俄羅斯天然氣更便宜的合約，結果又以國際情勢致天然氣價格上漲而調漲電價。

對此，中油表示，原與俄羅斯LNG供應商在庫頁島氣源的中長約於2022年3月屆期，替代該氣源的合約分別於2020、2021年簽定，並於2022年啟運供應，當時全球受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，價格上確實較低，王美花是依照中油合約說明事實。

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中油進一步說明，2021年中油全年購氣平均價（含長短約及現貨）為每百萬BTU 10到11美元，但俄烏戰爭開始後，市場天然氣價創歷史新高，甚至曾高達每百萬BTU 70美元，因戰爭全面暴漲的成本，並非一兩紙合約可以抵擋。

中油表示，目前國際油氣價仍易受國際政經情勢影響而波動，將持續關注未來油價及天然氣市場價格走勢，以穩定供應國內用氣需求為首要目標，並且採「中、長期契約為主、短約現貨為輔」的策略，同時持續分散氣源，並配合政府穩定物價政策滾動式調整。（編輯：楊凱翔）1130326