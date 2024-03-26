推展矽盾合作 外交部：與日本歐洲打造產業雙贏

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（中央社記者吳昇鴻台北26日電）台灣掌握晶片製造優勢被稱擁半導體「矽盾」，外交部今天表示，在推展外交層面，以「台灣參與、創造世界雙贏」的概念與多國進行產業合作，例如與日本採「強強合作」模式，與歐洲國家則重於利基關鍵技術合作，提升雙邊交流與互動關係。

外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋上午出席例行記者會，媒體詢問，台灣如何發揮「矽盾」優勢與外國交流；連玉蘋說，台灣半導體產業生態鏈完整，全球65%的晶片、92%先進製程晶片為台灣製造。

連玉蘋指出，台灣以「台灣參與、創造世界雙贏」的概念與多國進行產業合作，台灣與各國的半導體產業合作可分為兩種層次，第一為如同台日間的「強強結合」，台灣製造能力強，日本在材料與設備具備優勢，且兩國文化相近，台積電熊本廠今年開幕，二廠也正在規劃。

第二，與英國、荷蘭、法國、義大利、比利時等歐洲國家，則著重於利基的關鍵技術合作，布局未來應用面潛力，與中東歐為互惠、研發人才培育進行產業合作，提升雙邊交流與互動關係。

連玉蘋說，半導體產業需要全球合作，台灣樂於分享經驗，協助理念相近國家強化其供應鏈韌性；台灣的產業優勢不僅在半導體，期待未來在其他產業也能深化合作。

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此外，連玉蘋表示，外交部結合公私部門的能量辦理國際研習班，透過國合會平台強化與友邦及理念相近國家中央與地方官員，在各項專業領域的互動交流，分享台灣優勢產業、政府治理等相關經驗，去年辦理16場國際人力資源培訓研習班，邀請67國、341名官員來台參訓。

連玉蘋說，今年則鎖定包括公衛、農業、中小企業、資通訊、環境保護等5大優勢領域。國合會也成立台灣國合之友會，把全球26個國際研習班校友會分會凝聚起來，成為海外友台力量，希望激發更多國際合作的可能性，深化國際夥伴關係。（編輯：林興盟）1130326