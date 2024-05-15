Uber Eats擬併foodpanda 勞動部29日與工會業者三方對話

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（中央社記者林敬殷台北15日電）Uber Eats昨天宣布併購foodpanda台灣外送事業，引發各界關注。勞動部長許銘春今天表示，勞動部29日將與外送產業工會及2家外送平台業者展開對話會議，呼籲平台業者具體回應外送產業工會提出費用公開透明等主張。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查工會法部分條文修正草案、勞基法部分條文修正草案、中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案等案，許銘春會前受訪時做上述表示。

許銘春說，昨天獲知併購的訊息後，勞動部第一時間就跟公平會表達，未來審查併購案時，務必重視14萬名外送員權益，並要求2家平台業者，針對未來外送員是否全數留用轉換平台、外送費用的計費方式是否改變，應具體回應，讓外送員安心工作，不能因為併購減損外送員的權益。

許銘春表示，勞動部後續也會配合公平會的審查，提供意見，也會讓外送產業工會參與公聽會，適度表達意見，務必讓併購案審查盡到保障外送員權益的目的。

許銘春也指出，她要呼籲Uber Eats善盡企業的社會責任，在併購審查過程中，針對外送工會重視及呼籲的主張，包括整個費用結構的公開透明化，停權的申訴機制等，必須展現誠意，具體提出回應。

許銘春表示，勞動部將於5月29日跟外送產業工會及2家平台業者展開對話會議，也具體要求2家平台業者必須針對工會重視的費用公開透明等，務必要有具體回應，開會對話過程也會提供給公平會參考。（編輯：楊蘭軒）1130515