率戰神淘汰特攻 T1恩多兒時是足球少年

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（中央社記者陳容琛新北14日電）兒時最愛的運動是足球，不過因為女籃國手媽媽而改為專注籃球，台灣職籃T1聯盟台北戰神洋將恩多今天攻下34分，率隊淘汰新北中信特攻，搶下總冠軍賽門票。

T1聯盟新成軍的戰神，今天在季後賽首輪淘汰衛冕軍特攻，晉級總冠軍賽，將對決前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）領軍的台啤永豐雲豹。其中洋將恩多（Youssou Ndoye）貢獻功不可沒，他表示，面對這場生死一戰，賽前抱持一定要贏的心態，接下來也會以團隊優先，全力以赴取勝。

媽媽、阿姨皆為塞內加爾的籃球國手，不過恩多小時候卻是不折不扣的「足球少年」，鍾情於草地奔跑的時光。恩多接受中央社採訪時透露，後來媽媽邀請他參加訓練營，自己抱持平常心展開訓練，才逐漸認識籃球，並深深愛上這項運動。

從足球慢慢轉往籃球，恩多提到，轉捩點發生在18歲，受邀到南非參加籃球無國界的活動，成為100名最優秀的非洲年輕選手之一，「那段時間結束後，我就得到美國高中的獎學金機會，之後即赴美延續籃球之路。」

大學畢業後，恩多加入NBA聖安東尼奧馬刺的發展聯盟球隊，並得到與鄧肯（Tim Duncan）、帕克（Tony Parker）、吉諾布里（Manu Ginobili）及雷納德（Kawhi Leonard）等名人堂等級球星交流的機會，他說：「進入職業隊就能到馬刺具備優良文化的傳統勁旅，對我來說是非常難能可貴的經驗。」

恩多補充，包含現任馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）也很照顧自己，教會他很多在場上應該要做的事，甚至影響他在往後的職業籃球道路，成為具有職業素養、敬業的球員。

有趣的是，曾經到韓國職籃KBL打球，恩多自評對台灣文化相對算熟悉，而且這片土地的人們都對他很友善，然而他的韓文卻說得比中文順口，恩多笑說：「很感謝我在韓國的翻譯，教了我很多韓國詞彙。」（編輯：張雅淨）1130514