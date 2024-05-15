蘇花大清水明隧道上方悶燒 移輪胎撬開頂版滅火

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）蘇花公路大清水明隧道上方疑因施工火星引發火災，消防員打火18小時，空勤加入灌救後南側撲滅，北側仍有輪胎悶燒，今天將輪胎搬運至路面，撬開頂版以泡沫滅火。

蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方放置許多廢棄輪胎，作為落石緩衝之用，昨天上午疑似施工不慎，火星掉落輪胎堆引發火勢，整個明隧道頂版幾乎全燒毀。消防人員在明隧道南北2側採泡沫滅火，昨天傍晚南側撲滅，北側昨天晚間又開始悶燒。

花蓮縣消防局今天說明，北側面積約250平方公尺悶燒範圍，水線以泡沫進行滅火。而頂版上的輪胎原本是以鏈條固定，今天決定所有輪胎以破壞剪拆除，再以人力搬運至路面，希望能有效解除火源。

花蓮縣消防局消防局第一大隊大隊長林武正表示，今天出動各式車輛8輛、消防及義消等58人繼續打火，由於輪胎堆置得非常多，還有鋼板覆蓋，燃燒後溫度相當高，今天由公路局公務段人員配合將鋼板撬開移除，以便滅火。

蘇花公路下清水橋因0403地震斷落，暫以鋼便橋通行，公路局在北端台9線仁水隧道北口（台9線154K+787）、南端為崇德（台9線166K+700）實施管制，每日放行上午6時到上午8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，今天仍維持原3個時段開放通行。

林武正提醒，由於現場輪胎燃燒後釋放戴奧辛有毒空氣污染物，呼籲行經的駕駛人緊閉車窗、快速通過，確保安全。（編輯：戴光育）1130515

蘇花公路大清水明隧道上方14日上午疑因施工火星引發火災，消防人員打火18小時，空勤加入灌救後南側撲滅，北側仍有輪胎悶燒，15日決定將輪胎搬運至路面，撬開頂版以泡沫滅火。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年5月15日