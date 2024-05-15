捷克特使：台捷援烏案供12萬人立即醫療 衛生科技院地位加速援助

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（中央社記者劉郁葶布拉格14日專電）台灣與捷克合作援助烏克蘭專案遭立委質疑，捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（Tomas Kopecny）說，援烏專案將為12萬名烏克蘭人提供衛生保健服務；而執行此案的「捷克衛生科技院」（CHTI）具獨特地位，能加速援助行動。

科佩奇尼今天接受中央社記者訪問，回應台捷合作援助1000萬美元的烏克蘭專案一事。

記者提問，這項台捷合作的初級醫療專案，如何能實際幫到烏克蘭人？科佩奇尼表示，俄羅斯對烏克蘭全面持續侵略，為烏克蘭的醫療健保制度帶來毀滅性影響。

科佩奇尼說，烏克蘭政府已經將恢復與維持初級醫療保健，列為最優先事項。因此，前線醫療設施運作至關重要，否則若把傷者運送到內陸醫院，將會是很漫長的運輸，也會導致醫療量能超載。

「援助烏克蘭專案」提供綜合醫療、一日手術與婦科等服務，為高達12萬處於嚴峻的哈爾科夫（Kharkiv）地區的烏克蘭人，提供初級衛生保健服務。哈爾科夫地區目前的需求（不僅在醫療領域）是最迫切的；因此，烏克蘭當局對此非常感激。

記者進一步追問，指定「捷克衛生科技院」作為執行機構，承擔雙邊合作計畫的依據是什麼。科佩奇尼回應，非營利組織具獨特地位，是捷克最大醫療材料與設備製造商協會的專案整合者。「捷克衛生科技院」能整合多家醫材製造商，簡化並加速緊急救援行動。

科佩奇尼也說，選擇特定台灣公司參與，完全歸於主承包商，在此專案中是由「捷克衛生科技院」負責。他們已多次與台灣醫療保健領域的合作夥伴接觸，包括參加研討會與展覽，雙方可透過實體討論共同合作項目，例如這次的援烏專案。（編輯：張芷瑄）1130515