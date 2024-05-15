台科大生結合救生裝備與戲水用品 椅凳音響變浮板

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（中央社記者許秩維台北15日電）台科大設計系學生將救生裝備與戶外休閒產品結合，設計冰鎮托特包、防水音響、便攜式戶外凳等，以提升使用者攜帶意願，戲水時如遇危急情況，還能變身浮板、浮標等救生裝備。

台灣科技大學設計系今天舉行2024年學士班畢業展「UNI.ZIP」開幕儀式，現場展出超過60件作品，跨足產品設計、移動載具設計、推測設計和視覺傳達設計等多個領域。

台科大設計系學生何婕熙和張宇萱將救生裝備與戶外休閒產品結合，以環保再生EVA材料設計多功能冰鎮托特包、防水音響和便攜式戶外凳等，以提升使用者攜帶意願，必要時還能發揮救助功能。

張宇萱表示，暑假期間常看到許多溺水的新聞，但市面上其實都有販售救生裝備，經過觀察和詢問後，發現這些救生設備可能影響穿戴或外觀，讓使用者攜帶意願不高，因此她們希望將娛樂休閒用品結合救生裝備，讓使用者願意帶出門。

何婕熙提到，她們設計椅凳、可用來攜帶冰鎮飲料的托特包和防水音響，外出戲水時都可使用；當遇到緊急情況時，能拆解變成救生浮板、設置安全區域的警戒線、隨身浮標；產品都以環保發泡材料設計，重量約1公斤內，便於攜帶。

台科大設計系學生黃湘庭和陳姿伶的作品「Ethereal Lute 電琵幻音」，則將琵琶結合現代樂器的色彩及鏤空設計，希望喚起大眾對國樂的興趣；她們還應用生成式AI技術進行輔助設計，讓作品造型更具獨特美感。

另外，台科大設計系學生歐謹瑄和蔡雅雯則結合聲音、視覺和互動元素，打造「台灣聲音史」裝置書，讓使用者透過操作複合媒材，走進超越文字的視聽之旅，用多元方式探索台灣的過去。（編輯：李亨山）1130515

台灣科技大學設計系學生作品「Ethereal Lute 電琵幻音」，將琵琶結合現代樂器的色彩及鏤空設計，希望喚起大眾對國樂的興趣。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年5月15日