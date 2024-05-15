蕭美琴率黨工赴花蓮旅遊 實際行動振興地方經濟

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（中央社記者葉素萍台北15日電）副總統當選人蕭美琴近日率領民進黨中央黨部人員，安排為期2天1夜的花蓮員工旅遊，透過實際行動支持當地觀光產業振興。她推薦私房景點，到訪七星潭體驗永續食魚教育，前往鯉魚潭進行立槳、電動船和潭邊腳踏車等戶外活動。

民進黨今天發布新聞稿表示，4月3日花蓮強震重創當地經濟和觀光業，民進黨主席賴清德日前於中執會指示，在地震發生後，除了救災外，也要請副總統當選人蕭美琴，協助花蓮盡早恢復日常、也能盡速振興產業活絡發展。

為此，蕭美琴率領民進黨中央黨部人員，在13日、14日安排為期2天1夜的花蓮員工旅遊，透過實際行動支持當地觀光產業振興。

蕭美琴表示，0403地震花蓮有部分地區需要時間重建，但還是有很多地方未受地震影響。在520就職前邀請民進黨黨工一起到花蓮旅遊，希望能用實際行動力挺，也歡迎更多民眾到花蓮旅遊。

民進黨表示，0403大地震後，依靠觀光為主的花蓮經濟大受影響，蕭美琴邀請黨工前往員工旅遊，除了推薦私房景點之外，也融入早期任職立委時的政績，和大家分享花蓮的精彩。

民進黨說，為期2天的旅程中，到訪七星潭體驗永續食魚教育，穿上族服在獵人學校感受原住民的生活文化，前往鯉魚潭進行立槳、電動船和潭邊腳踏車等戶外活動，也體驗打磨花蓮特有的豐田玉，最後走訪立委時期爭取整建，直至近期才完工開幕的將軍府參觀。此外，賴清德也訂購花蓮多項伴手禮和名產，將分送給全體黨工及志工，除了品嚐花蓮美食名產外，也促進地方消費，力挺花蓮業者。

蕭美琴表示，在0403大地震之後大家都很關心花蓮，中央投入新台幣285億元經費協助災後復原，她也透過積極宣傳邀請親友到訪花蓮。感謝民進黨中央黨部黨工支持，一推出遊程就立即爆滿，結束2天旅程後，大家也都對花蓮觀光意猶未盡，期待下次再度到訪。

蕭美琴說，過去在花蓮服務10年，鮮少有機會好好體驗花蓮旅遊，這次到花蓮宣傳觀光景點的過程，看到許多民間力量持續投入為在地觀光創造亮點，對花蓮未來產業重振有強烈信心，也呼籲大家用行動支持。

蕭美琴表示，雖然地震重創花蓮，但仍然有許多美景沒有被地震所影響，也期待這樣的行動能夠引起更多人支持，給花蓮民眾更多溫暖，讓這片美麗的土地早日走出震災的陰霾。（編輯：蘇龍麒）1130515