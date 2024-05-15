本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨1/300
首頁 / 政治

蕭美琴率黨工赴花蓮旅遊 實際行動振興地方經濟

2024/5/15 10:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）副總統當選人蕭美琴近日率領民進黨中央黨部人員，安排為期2天1夜的花蓮員工旅遊，透過實際行動支持當地觀光產業振興。她推薦私房景點，到訪七星潭體驗永續食魚教育，前往鯉魚潭進行立槳、電動船和潭邊腳踏車等戶外活動。

民進黨今天發布新聞稿表示，4月3日花蓮強震重創當地經濟和觀光業，民進黨主席賴清德日前於中執會指示，在地震發生後，除了救災外，也要請副總統當選人蕭美琴，協助花蓮盡早恢復日常、也能盡速振興產業活絡發展。

為此，蕭美琴率領民進黨中央黨部人員，在13日、14日安排為期2天1夜的花蓮員工旅遊，透過實際行動支持當地觀光產業振興。

蕭美琴表示，0403地震花蓮有部分地區需要時間重建，但還是有很多地方未受地震影響。在520就職前邀請民進黨黨工一起到花蓮旅遊，希望能用實際行動力挺，也歡迎更多民眾到花蓮旅遊。

民進黨表示，0403大地震後，依靠觀光為主的花蓮經濟大受影響，蕭美琴邀請黨工前往員工旅遊，除了推薦私房景點之外，也融入早期任職立委時的政績，和大家分享花蓮的精彩。

民進黨說，為期2天的旅程中，到訪七星潭體驗永續食魚教育，穿上族服在獵人學校感受原住民的生活文化，前往鯉魚潭進行立槳、電動船和潭邊腳踏車等戶外活動，也體驗打磨花蓮特有的豐田玉，最後走訪立委時期爭取整建，直至近期才完工開幕的將軍府參觀。此外，賴清德也訂購花蓮多項伴手禮和名產，將分送給全體黨工及志工，除了品嚐花蓮美食名產外，也促進地方消費，力挺花蓮業者。

蕭美琴表示，在0403大地震之後大家都很關心花蓮，中央投入新台幣285億元經費協助災後復原，她也透過積極宣傳邀請親友到訪花蓮。感謝民進黨中央黨部黨工支持，一推出遊程就立即爆滿，結束2天旅程後，大家也都對花蓮觀光意猶未盡，期待下次再度到訪。

蕭美琴說，過去在花蓮服務10年，鮮少有機會好好體驗花蓮旅遊，這次到花蓮宣傳觀光景點的過程，看到許多民間力量持續投入為在地觀光創造亮點，對花蓮未來產業重振有強烈信心，也呼籲大家用行動支持。

蕭美琴表示，雖然地震重創花蓮，但仍然有許多美景沒有被地震所影響，也期待這樣的行動能夠引起更多人支持，給花蓮民眾更多溫暖，讓這片美麗的土地早日走出震災的陰霾。（編輯：蘇龍麒）1130515

#民進黨中央黨部
#地震
#賴清德
#花蓮縣
#蕭美琴
蕭美琴
蕭美琴：台灣韌性之島 領導力對世界至關重要美議員提挺台法案 吳釗燮：盼強化國防工業合作
賴清德
前白宮官員肯定台灣新國安團隊 示警北京將製造分歧賴清德宴請黨籍立委 強化溝通、團結作戰達共識
民進黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
賴清德對黨籍立委下4項指示：表決可輸、論述不能輸
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：