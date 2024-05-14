丞舞製作舞作「愛麗絲」 首登錫比烏國際戲劇節

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）應歐洲3大戲劇節之一錫比烏國際戲劇節之邀，來自台灣的丞舞製作團隊將首次踏上東歐羅馬尼亞藝術節舞台，演出文學名著改編的「愛麗絲」。

丞舞製作行政總監孫佳芳今天接受中央社訪問時表示，這次受主辦單位錫比烏國際戲劇節（Sibiu International Theatre Festival）之邀，演出4場，這也是戲劇節的主辦重點節目之一。

舞團將於6月20日、21日在羅馬尼亞布加勒斯特國家劇院（Ion Luca Caragiale National Theatre）演出，6月24日、25日在錫比烏國際戲劇節登台。

位於羅馬尼亞中部的錫比烏，人口不到20萬人，1994年起舉辦「錫比烏國際戲劇節」，以戲劇深化小城文化角色，2007年成為羅馬尼亞第一個獲選為「歐洲文化之都」的城市，錫比烏國際戲劇節加分不少。戲劇節設有星光大道，每年選出全球重要藝術家們，將他們的名字鑲綴於錫比烏名人步道上。

「愛麗絲」是丞舞製作團隊與瑞士盧森劇院時任舞蹈總監凱瑟琳．麥克納尼（Kathleen McNurney）合作的成果。這部舞作以繽紛舞蹈、高級訂製服和優雅舞台設計，帶領觀眾進入超現實的心靈仙境，以鏡子迷宮、藝術投影和黑白墨水畫東西融匯，呈現出詩情禪意與趣味童真。

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根據丞舞製作的新聞資料，「愛麗絲」被「盧塞恩報（Luzerner Zeitung）」盛讚：「蔡博丞的舞蹈極富動感。結合了東方舞蹈風格與西方現代舞、芭蕾舞、嘻哈舞、爵士舞、太極拳、武術、功夫等，完美呈現了表演的魅力，腿部宛如利刃般的移動，又如波浪般的流動。」

除了應邀參加「錫比烏國際戲劇節」，丞舞製作藝術總監蔡博丞的經典作品「浮花」也將受邀在6月14日、15日參與芬蘭庫奧皮奧舞蹈節 （Kuopio Dance Festival）。「浮花」靈感來自民間信仰的「放水燈」儀式，舞者將化身為水中漂流的燈籠，在水的擁抱下，通過精妙的肢體語言詮釋世界的萬物流轉。（編輯：張雅淨）1130514