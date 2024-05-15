高雄男列印假鈔用指甲油畫防偽線 流入市面逾30張

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄近來發生多起假鈔案，其中鳳山分局破獲柯姓男子持假鈔在夜市消費，經查無業柯男列印假鈔後再用指甲油模擬防偽特徵，目前已流入市面30多張，依偽造貨幣罪嫌送辦。

高雄近來有多間店家、夜市攤商收到新台幣100元、500元、1000元等假鈔，由於警方清查後發現為不同人所為，由各分局查辦緝凶。

高雄市警察局鳳山分局今天上午指出，警方日前獲報一男子在夜市持假鈔消費詐財，經送驗確認是假鈔，警方組成專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦；經調閱監視器追查，鎖定犯嫌動態及住處後，昨天下午在48歲無業柯男租屋處將其拘捕到案，並查獲假鈔1批、列表機5台、指甲油22瓶、裁紙機1台、平板電腦及手機等證物。

警方調查，柯男透過自行揣摩嘗試印製假鈔，製程以彩色印表機將紙鈔列印正反面後，再使用指甲油劃線，模擬真實防偽特徵製成假鈔，據悉柯男2個多月來使用偽造假鈔在夜市進行消費變現，目前流入市面30多張。

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警方指出，由於柯男製作的假鈔紙質明顯不佳，防偽反光也極粗糙，很容易發現，商家才驚覺有異報案；全案訊後依違反刑法偽造貨幣罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並將擴大追查有無共犯或幕後集團。

警方呼籲，行使偽造、變造的通用貨幣及紙幣，可處3年以上、10年以下有期徒刑，呼籲民眾莫因一時貪念遭移送法辦，店家在收受紙鈔時應注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。（編輯：陳仁華）1130515