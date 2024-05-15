早安世界》Uber Eats併台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

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Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業 預計2025上半年完成交易

Uber Eats於14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，這次交易金額約9.5億美元，目標2025年上半年完成交易，不過此交易需經公平會審核。公平會表示，此案是外送兩大龍頭結合案，對市場影響不容小覷，將聚焦市場集中度變化、單方效果及協同效果，不排除召開公聽會或座談會。（看完整報導）

林飛帆內定國安會副秘書長 馬永成黃重諺任諮詢委員

新政府新一波人事案14日公布，確認總統府副秘書長、發言人與國安會體系等人事。總統府副秘書長張惇涵留任、前立委何志偉候任總統府副秘書長，前民進黨副秘書長林飛帆候任國安會副秘書長，總統府發言人則將由賴清德競選總部發言人郭雅慧，以及民進黨國際部主任李問接任。身兼潛艦國造小組召集人的國安會諮委黃曙光獲得留任，未來勢必成為潛艦後續艦計畫的關鍵人物，並帶領團隊全力衝刺。（看完整報導）

腸病毒就診創10年新高 估5月底達疫情高峰

腸病毒疫情持續升溫，就診人次創下10年新高，疾管署預估5月底至6月初將達疫情高峰。專家李秉穎認為，疫情趨勢與往年相似，預計暑假開始後將下降。目前國內腸病毒主要為克沙奇A型，易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型，則為零星檢出且均為輕症。疾管署提醒，除A71型外，其他型別無疫苗可預防，注意手部衛生和環境消毒。（看完整報導）

中部以北15至16日防15度低溫 西半部日夜溫差約10度

受東北季風影響，15日、16日早晚偏涼冷，中部以北局部地區因輻射冷卻影響，清晨可能有15度左右低溫；各地白天晴朗穩定，溫暖微熱，西半部日夜溫差可能達10度。至於梅雨何時來？中央氣象署表示，目前觀察最快5月底才有梅雨建立訊號。（看完整報導）

台股收20985點續創新高 法人：對520行情樂觀期待

台股連創新高，14日中場後買盤積極進場，推升指數終場上漲128.14點，收在20985.85點，連續兩天創下歷史新高，21000點大關已近在咫尺。法人認為，520即將來臨，統計2010年以來，歷任總統就職後60天，台股上漲機率達64%，市場對於今年520行情抱持樂觀，已經提前開始卡位布局。（看完整報導）

立院三讀限縮交通違規檢舉 未戴安全帽、汽車人行道違停等除外

立法院14日三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，限縮民眾可對交通違規檢舉的項目，明定騎機車手持行動電話通話、汽機車駕駛人吸菸影響他人行車安全、倒車未顯示燈光或不注意行人及大型車倒車無人在後指引等，不開放民眾檢舉，但保留騎機車未戴安全帽、汽車在人行道及行穿線違停、占用身障專用車位等項目，仍開放檢舉，最快6月可以施行。（看完整報導）

人工生殖法修正草案增列單身及同性伴侶 有條件開放無償代孕

衛福部14日預告人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身人工生殖合法，各界較無共識的代理孕母也在增列適用範圍內，草案擬開放代理孕母但禁止商業目的，代孕條件為設籍台灣、年滿20歲至40歲、有足月懷孕生產經驗者，以終身1次活產為限。（看完整報導）

金防部士官遭中滯留 陸軍證實已申請退伍盼中方儘速放人

金防部胡姓士官3月間出海釣魚，遇上大霧不慎迷航到福建泉州海域，遭中國海警尋獲，滯留對岸迄今。陸軍14日表示，胡姓士官已透過家屬申請退伍，並在8日生效，將持透過縣政府等單位協調，儘速讓人員返台。（看完整報導）

美將對5825億元中國商品加徵關稅 電動車稅率增至100%

美國14日宣布將對價值180億美元從中國進口的商品，包括電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業加徵關稅，電動車關稅稅率預計增至100%，半導體關稅稅率將於2025年底前增至50%。白宮指出，此舉旨在促使中國「消除有關技術轉移、智慧財產和創新方面的不公平貿易行徑」。中國商務部對此表示強烈不滿，認為美方「將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄」，將嚴重影響雙邊合作氛圍。（看完整報導）

香港駐倫敦官員等3人被控違英國安法 為港府情蒐監控闖民宅

英國3名男子被控違反英國「國家安全法」，協助香港情報機構，這3人包含英國邊境部隊成員、退役軍人，以及香港駐倫敦經貿辦官員。他們被指採集資訊、監控異議人士，並企圖闖入民宅，時間點落在去年12月20日至今年5月2日之間，目前3人已獲保釋但遭限制出境，下次出庭日期訂於5月24日。（看完整報導）

開箱老照片》中華奧運棒球隊移地訓練

1984年夏季奧林匹克運動會棒球比賽於7月20日至8月2日在美國洛杉磯舉行，棒球首度進入奧運賽場，進行表演賽。中華棒球儲訓隊在1983亞洲棒球錦標賽取得奧運參賽資格，1984年5月15日啟程赴美訓練及友誼賽，再從中挑出20人列入正選名單，當時以郭泰源、趙士強為首的投打陣容，被國人寄予厚望，雖無緣金牌戰，但最終擊敗韓國奪下銅牌，締造台灣棒壇首次在奧運史上首次奪牌的紀錄。（看完整報導）

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