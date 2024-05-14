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中部以北15至16日防15度低溫 西半部日夜溫差約10度

2024/5/14 18:29（5/14 19:11 更新）
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圖為台北市信義區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署表示，明天、16日因東北季風及輻射冷卻影響，中部以北局部地區清晨要留意攝氏15度左右低溫，西半部普遍日夜溫差可能達10度；目前觀察最快5月底才有梅雨建立訊號。

中央氣象署預報員黃恩鴻今天告訴中央社記者，明天、16日受東北季風影響，早晚偏涼冷，中部以北局部地區因輻射冷卻影響，可能有15度左右低溫；各地白天晴朗穩定，溫暖微熱，西半部日夜溫差可能達10度。

黃恩鴻說，明天、16日降雨以東北季風迎風面為主，東半部易有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，17至19日東北季風稍減弱，轉為偏東風的環境，東半部地區有局部短暫陣雨；各地氣溫回升，西半部白天高溫都有機會達到30度以上。

黃恩鴻指出，20、21日自華南一帶有水氣移入，各地偏濕，東半部地區有局部短暫陣雨，北部及南部地區有零星短暫陣雨；午後各地有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，目前資料顯示，最快有利梅雨建立的時間點在5月底；至於在低緯度地區仍有許多熱帶雲簇，但尚未觀察到有明顯發展系統，後續氣象署會持續關注。（編輯：張雅淨）1130514

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