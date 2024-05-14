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T1總冠軍賽雲豹對戰神 2隊主場都沒搞定超尷尬

2024/5/14 22:52
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（中央社記者黎建忠台北14日電）T1職業籃球聯盟總冠軍賽將由雲豹對戰神，但尷尬的是，2隊主場場地租借都有問題需要解決，導致總冠軍戰賽程還無法確定。

T1聯盟總冠軍戰確定由台啤永豐雲豹對上新成軍的台北戰神，但2隊何時開打，卡在雙方主場場地還沒有著落。

戰神在本季例行賽的主場和P. LEAGUE+聯盟台北富邦勇士共用台北和平館；而雲豹的主場則是和PLG桃園璞園領航猿共用桃園巨蛋。

偏偏領航猿已確定打進季後賽，而勇士也還在為季後賽資格打拚，導致雲豹和戰神對於原本主場的租借產生問題。

剛結束的季後賽首輪，戰神已將自己2場主場賽事改到台大綜合體育館舉行，沒想到進入總冠軍賽後，場地問題還是沒能提前解決。（編輯：張雅淨）1130514

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