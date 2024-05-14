T1恩多曹薰襄聯手 戰神淘汰特攻成軍首年晉總冠軍賽
2024/5/14 21:56（5/14 22:16 更新）
（中央社記者黎建忠台北14日電）台灣職籃T1聯盟台北戰神今天在季後賽首輪第5戰，靠著洋將恩多貢獻34分、16籃板，以及後衛曹薰襄挹注22分，終場以97比91擊敗特攻，系列賽3比2淘汰對手，成軍首年就闖進總冠軍賽。
T1職業籃球聯盟總冠軍賽確定將由台啤永豐雲豹對上台北戰神，進行7戰4勝制的賽事。
戰神今天上半場進攻乏力，團隊投籃命中率僅35.9%，尤其三分球只有15投3中，半場結束以42比52落後新北中信特攻雙位數。
不過第3節起戰神找回進攻準星，單節豪取32分，其中射手陳文宏單節三分球4投3中，恩多（Ndoye Youssoupha）也貢獻8分帶動全隊進攻，讓戰神前3節結束反以74比69領先特攻。
不過特攻畢竟是尋求衛冕的球隊，第4節一度將比數追成77比78的差距，但此時戰神拉出一波14比5攻勢，其中曹薰襄個人包辦8分，幫助球隊取得92比82的領先、奠定勝基。
儘管特攻在終場前24秒追到4分差，只可惜為時已晚，只能眼睜睜看著戰神帶走勝利、晉級總冠軍戰。
戰神恩多攻守兼備，全場打了46分鐘，幾乎沒有下場休息，射手陳文宏則貢獻了11分，全隊2分球命中率也從上半場的45%，提升到全場的54%。
落敗的特攻確定無緣衛冕總冠軍，全隊得分以阿巴西及洋將柯丹（Cody Demps）的25分最高；陣中明星控球後衛林韋翰因為之前2次技術犯規今天遭禁賽，對球隊影響甚大。（編輯：張雅淨）1130514
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