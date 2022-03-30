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淨零碳排14/22

為減碳擴大造紙業使用SRF 業者盼開放底灰再製

2022/3/30 12:06（3/30 15:03 更新）
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（中央社記者賴言曦台北30日電）國發會公布2050年淨零碳排路徑圖，規劃擴大造紙業使用固體再生燃料（SRF）。業者建議，SRF燃燒後的底灰（廢棄物）可製成再生產品，但礙於現行法規無法再利用，盼政府正視問題。

國發會今天公布2050年淨零碳排路徑圖，規劃造紙業到2050年能夠擴大使用SRF替代燃料。

造紙業者接受中央社記者電訪時指出，SRF已是普遍的替代燃料，成本與石化燃料一樣隨原料價格波動，因此擴大使用SRF作為替代燃料，並無燃料成本較高問題，反倒是SRF燃燒後的底灰處理問題較需正視。

業者指出，相較於石化燃料衍生的R類底灰，SRF燃燒後的底灰屬於處理費用較高的D類。但D類底灰其實可製成圍牆、棧板等，是良好的再生產品，但礙於現行法規只能將D類底灰處理掉，「希望政府正視法令的矛盾」。

對於D類底灰製成的產品是否安全等問題，業者也解釋，現行技術可以將D類底灰製成安全無毒的產品，且符合循環經濟的一環，期盼政府可以檢討相關法規，開放讓業界將SRF燃燒剩餘的D類底灰製成再生產品。（編輯：郭無患）1110330

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