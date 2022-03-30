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台積電5/300

台積電致力用再生水 2030年使用比例達60%

2022/3/30 12:31（3/30 15:03 更新）
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（中央社記者張建中台北30日電）晶圓代工廠台積電致力推動使用再生水，營運組織副總經理廖永豪今天表示，南科再生水廠今年就會啟用，預計2030年台積電再生水使用比例將達60%。

廖永豪今天出席經濟日報創新論壇，分享台積電減碳策略與行動。他說，台積電在水資源管理方面，除提高水回收率，強化用水效率，並致力推動使用再生水。

廖永豪表示，台積電自2015年開始投入再生水技術，與政府積極開發民生、工業用水回收再利用，南科再生水廠預計今年啟用，預期至2030年台積電再生水使用比例將達60%。

廖永豪說，隨著先進製程技術複雜度提高，單位產品生產過程用電量也增加，5奈米用電量就比28奈米高4倍，台積電因此積極推動綠色製造。

他表示，台積電透過團隊落實綠色創新，2018年至2020年執行超過272項節能行動方案，應用於68種先進製程機台，平均節能14%，預計2030年將達到平均節能22%的目標。

廖永豪說，台積電採購綠電，帶動再生能源發展，台積電近3年再生能源使用量約占台灣再生能源總量的個位數百分比。（編輯：張均懋）1110330

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