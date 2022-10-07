製造部門2030淨零轉型路徑出爐 經部3大策略因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北7日電）因應國際綠色供應鏈要求、歐盟碳邊境調整機制規範（CBAM）等挑戰，經濟部今天公布「製造部門2030淨零轉型路徑」，提出製程改善、能源轉換、循環經濟3大策略，協助製造業推動淨零轉型。

經濟部今天發布新聞稿指出，淨零轉型已成產業維持國際競爭力必要條件，為協助製造業轉型，經濟部與產業公協會及產業代表座談，以了解產業淨零轉型過程中面臨的問題，以及對政府協助的期待。

經濟部說，製造部門排放結構以電力為主，約占64%，非電力與製程排放則分占22%、14%，因此「製造部門2030年淨零轉型路徑」提出製程改善、能源轉換、循環經濟3大策略，提出各產業淨零轉型作法。

經濟部說明，此3大策略建議產業透過更新高效率設備、建置智慧化能源管理系統、導入氫能應用技術、含氟氣體削減等方式，以提升能源效率，降低製程排放。

經濟部說，經最大化節能努力後所必要的能源使用，可透過改用低碳能源來減少碳排，也可採取以氣換煤、提高生質燃料使用比例、再生能源設置（如光電、風電、沼氣等）、提高綠電使用率等措施。

經濟部建議，製造部門最終要朝循環經濟邁進，可採行作法包括規劃透過餘熱回收、鋼化聯產及其他CO2回收利用技術，自源頭減少能資源的使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟部說明，透過結合全國工業總會及鋼鐵、石化、電子、水泥、造紙、紡織及其他等7大產業公協會，成立「淨零工作小組」，國營事業、領頭企業以身作則，提出2050淨零排放路徑與目標，目前25家已宣示2050碳中和目標的企業，占整體製造部門排放量逾50%。

經濟部也攜手30多家產業公協會成立「產業碳中和聯盟」，透過各產業公協會及企業會員採「先大後小、以大帶小」模式，推動大企業協同供應鏈及產業鏈，傳承減碳技術與經驗，一起邁向2050淨零排放目標。（編輯：張均懋）1111007