低碳產業發展聯盟成立 盼落實台灣淨零碳排路徑

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（中央社記者蘇木春台中28日電）低碳產業永續發展聯盟集結產官學界等400多個單位，今天共同宣誓成立，期許透過集合各界力量，帶領台灣產業鏈、中小企業邁向減碳之路，一同落實台灣淨零碳排路徑策略。

全球淨零碳排成為國際重要目標議題後，美國與歐盟相繼公佈碳關稅收取規範與費用計算，對於產業多以出口導向的台灣企業而言，減碳已成為重要經營課題。

低碳產業永續發展聯盟集結工業技術研究院、金屬工業研究發展中心、多所大學與多個台灣上中下游供應產業鏈協會，包括原物料、鑄造、機械零組件、工具機、產業機械等400多家企業，今天共同參與聯盟成立宣誓活動，並舉辦論壇討論。

聯盟發起人黃獻毅接受媒體聯訪時表示，聯盟匯集整個金屬產業鏈，未來希望帶動中小企業進行減碳，目前中小企業遇到欠缺技術、投入成本高昂等困境，透過集合產業上、中、下游的力量，希望一同突破現狀，並結合政府、法人與學校機構，進行供應鏈的碳盤查，才能有效減碳。

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立法院副院長蔡其昌會中致詞時表示，在氣候變遷之下，台灣產業綠色經營化已是不可逆的趨勢，從台灣產業低碳耗能轉型開始，逐步建立起永續城市。從國家到城市，從中央到地方政府，從企業到個人，把淨零碳排等永續概念植入每個人的DNA中，才能成功建立台灣永續城市。

台中市長盧秀燕說，為此中市府訂出3部曲，包括簽署氣候緊急宣言、公布2021台中市自願檢視報告、發表淨零碳排路徑，為永續發展非做不可。市府會全力協助廠商，以種樹方式換取碳權已經是現在進行式，讓產官學一起在低碳永續的路上前行，市府會是企業的最佳盟友。（編輯：謝雅竹）1110928

低碳產業永續發展聯盟28日在台中舉行成立大會，民進黨台中市長參選人蔡其昌出席表示，在氣候變遷之下，台灣產業綠色經營化已是不可逆趨勢，盼從產業低碳耗能轉型開始，逐步建立起永續城市。中央社記者蘇木春攝 111年9月28日