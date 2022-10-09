橘高校、北一女、曉明女中共演 互打氣展台日情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北9日電）日本京都橘高校吹奏部、北一女、曉明女中明天分別於國慶典禮演出，3校今天在兩廳院外廣場以表演交流，橘高校學生還拿出手寫卡片致贈台灣學生，相互打氣，共譜新生代台日情。

日本京都橘高校吹奏部今年受中華文化總會、慶籌會、日台交流協會邀請來台，自5日抵台後，陸續於圓山大飯店快閃、國慶預演等活動公開亮相，所到之處無不吸引民眾矚目，今天下午和北一女、曉明女中交流前，3校共吸引數千人於場外駐足等候。

文總秘書長李厚慶向中央社記者表示，據慶籌會觀察，年年國慶前演練活動都會吸引許多人觀賞，「但今年是最多人的，盛況空前」。橘高校前幾天和北一女交流，今天則加入曉明女中互動，橘高校學生們事前就非常興奮與期待。

下午由曉明女中打頭陣，表演主題為帶有中東風情的節目「沙漠之風」，再由北一女接棒，以俐落的高空拋槍引來民眾連連叫好。曉明女中、北一女表演過程中，坐在場邊的橘高校學生也不時發出驚嘆聲，並賣力鼓掌。

橘高校上陣表演前，由代表學生分享此行來台的感受。學生表示，能感受到台灣朋友對他們非常好，「讓我們感到非常溫馨，受到從沒經歷過的熱烈歡迎，非常開心，謝謝台灣」。

橘高校代表學生還以中文喊道「我們在台灣很開心」，場邊民眾以熱烈鼓掌回報。值得一提的是，橘高校今天表演節目和國慶演出節目為不同曲目，誠意十足，曉明女中、北一女更是在橘高校表演過程中熱情歡呼，彼此打氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

慶籌會祕書長陳宗彥表示，原先擔心天氣影響今天3校交流，直到演出前2個小時都還在看氣象報告，所幸老天爺實現心願，希望3校交流演出能為到場觀眾留下美好回憶。

3校結束表演後，輪流向對方道謝、致贈小禮物。橘高校拿出扇子、口罩外，每人還準備寫有名字和道謝內容的手寫小卡片，一一分送給曉明女中和北一女學生。曉明女中回贈鳳梨蘋果酥、胸章、紙膠帶等，希望牽起雙方友誼。（編輯：管中維）1111009