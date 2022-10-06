京都橘高校吹奏部快閃圓山大飯店「橘色惡魔」高喊：台灣讚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北6日電）擁有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部將於國慶演出，他們昨天抵台，今天上午現身圓山大飯店快閃演出，學生們青春亮相，活潑動感的表演也吸引民眾圍觀搶拍，直呼「好有活力！」

日本京都橘高校吹奏部此次由中華文化總會、國慶籌備委員會透過日台交流協會邀請至國慶典禮演出，將訪台至10日，昨天師生們抵台後入住圓山大飯店，今晚圓山大飯店將準備珍珠奶茶給學生們品嘗。

文總秘書長李厚慶今天上午接受媒體聯訪表示，昨天學生們抵台後第一餐由圓山大飯店準備，其中有道特別的菜是台灣鹹酥雞，「一端出來就全場歡呼。」此次訪台學生共88位，只有1位來過台灣，還有許多人沒出過國，此次訪台也讓他們感受很新鮮，昨晚於飯店欣賞台北夜景也非常興奮。

受文總及慶籌會邀請，將於國慶典禮上演出的日本京都橘高校吹奏部學生，6日在台北圓山大飯店大廳快閃演出，學生的樂器掛上「日台友情」的牌子。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

受文總及慶籌會邀請，日本京都橘高校吹奏部學生將參與國慶典禮，6日在台北圓山大飯店大廳快閃演出，動感活力的表演吸引眾人目光。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

京都橘高校吹奏部今天上午9時現身圓山大飯店大廳，過去因橘色表演服而擁有「橘色惡魔」稱呼的他們，今天身穿襯衫、百褶裙或西裝褲現身，先由打鼓開場，隨著鼓聲陣陣，學生們抱著薩克斯風、低音號等樂器沿著大廳階梯魚貫走入大廳，看見場邊圍觀民眾，學生們也興奮地和民眾不斷揮手致意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了音樂節奏明快而活潑，學生們也各個笑容洋溢，吸引民眾目不轉睛，短短5分鐘的表演就讓現場熱鬧而別具感染力。有民眾欣賞完表演後就直呼「好有活力！」而京都橘高校吹奏部結束快閃後，也移至圓山大飯店前合影，高喊「台灣讚！」

李厚慶表示，此次京都橘高校訪台時間緊湊，演出場地又陌生，昨晚深夜時，學生們便趁道路交通管制時抓緊時間練習。今天上午學生們快閃演出曲目與國慶演出曲目不同，此次學生們知道能入住圓山大飯店也感到相當感謝、驚喜，才促成今早快閃演出。（編輯：張雅淨）1111006

應中華文化總會及國慶籌備委員會邀請，將於國慶典禮上演出的日本京都橘高校吹奏部學生，6日上午在台北圓山大飯店大廳快閃演出。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

將於111年國慶典禮上演出的日本京都橘高校吹奏部學生，6日在台北圓山大飯店大廳快閃演出，表演結束後向圍觀的群眾揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

將於國慶典禮上演出的日本京都橘高校吹奏部學生，6日在台北圓山大飯店大廳快閃演出，青春活力觸動人心。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

受文總及慶籌會邀請，將於國慶典禮上演出的日本京都橘高校吹奏部學生，6日上午在台北圓山大飯店大廳快閃演出，大批觀光客圍觀搶拍。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日