日本京都橘高校排練 游錫堃探班送珍奶

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日本京都橘高校吹奏部應邀將於雙十國慶大典演出，6日下午在兩廳院戶外廣場彩排。擔任國慶籌備委員會主任委員的立法院長游錫堃（前右）到場致意，並送上台灣特色飲品珍珠奶茶給學生。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

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（中央社記者王寶兒台北6日電）日本京都橘高校吹奏部近百名師生受邀國慶演出，昨天抵台後行程滿檔，今天上午在圓山大飯店快閃演出、前往北一女交流，下午赴兩廳院廣場排練，慶籌會主委游錫堃探班送上珍奶。

游錫堃下午前往兩廳院廣場，贈送師生一人一杯珍奶外，也宣布要贈送師生們鳳梨酥，讓學生們相當期待，游錫堃更邀請師生一起舉起珍奶慶賀，希望大家喜歡台灣的珍奶。

游錫堃向學生們表示，今年是日本台灣交流協會成立50週年，慶籌會此次邀請學生們來台演出，增加國慶喜悅，也令國慶增色。

京都橘學園理事長梅本裕表示，聽說此次京都橘高校是首次於台灣的國慶典禮受邀演出的外國團隊，這讓他們感到莫大榮幸，他相信所有學生都會竭盡所能帶來讓台灣民眾感動的精彩演出，請大家期待國慶日的表演，也期待能讓台日友誼持續傳承下去，成為永遠的朋友。

日本京都橘高校吹奏部上午於圓山大飯店快閃演出，學生們於表演全程無不笑容滿面，活力滿滿。中央社下午一睹日本京都橘高校吹奏部排練現場，學生們仍帶著笑容，並帶來結合曲風多變及活潑舞蹈的演出，引來鄰近民眾圍觀，學生們也不忘向在排練場地外的圍觀民眾揮手致意。（編輯：管中維）1111006

日本京都橘高校吹奏部今年受邀於雙十國慶典禮演出，近百名師生5日抵台，6日下午在兩廳院廣場彩排走位，認真為國慶演出做好準備。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

國慶籌備委員會、中華文化總會透過日台交流協會邀請日本京都橘高校吹奏部訪台參與雙十國慶演出，近百名師生5日已抵台，6日下午在兩廳院戶外廣場緊鑼密鼓展開排練。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

將在今年雙十國慶典禮中演出的日本京都橘高校吹奏部學生5日抵台，6日下午前往兩廳院戶外廣場為10日演出積極準備、彩排走位。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

受國慶籌備委員會、中華文化總會邀請，將於國慶典禮上演出的日本京都橘高校吹奏部學生，6日下午在兩廳院戶外廣場為演出彩排，也展現活潑熱情的一面。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

日本京都橘高校吹奏部今年受邀於雙十國慶典禮演出，6日下午吹奏部學生們到兩廳院戶外廣場彩排，盼10日為台灣民眾帶來完美表演。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

將於今年雙十國慶典禮上演出的日本京都橘高校吹奏部學生已抵台，6日上午在台北圓山大飯店帶來快閃演出後，下午則前往兩廳院戶外廣場為國慶演出彩排走位。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

日本京都橘高校吹奏部學生6日下午在兩廳院戶外廣場進行彩排，模擬國慶日當天演出情形，學生們進場時展露陽光笑容、熱情揮手。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

日本京都橘高校吹奏部應邀來台演出，6日下午在兩廳院戶外廣場彩排練習，把握時間認真為雙十國慶準備演出。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日