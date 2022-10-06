京都橘高校吹奏部深夜現身總統府前 冒雨劃表演標線[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北6日電）日本京都橘高校吹奏部今年受邀於雙十國慶典禮演出，近百名師生昨天抵台後，深夜還冒雨前往總統府前為表演預作標線，更把握時間排練，認真為國慶預備演出。

日本京都橘高校吹奏部因鮮豔橘色隊服、華麗表演又被稱為「橘色惡魔」，不只在日本擁有高人氣，表演影片也在網路累積驚人點閱率。此次訪台師生共93人，包含88名學生及5名教師，昨天下午抵台後便前往圓山大飯店入住，享受圓山大飯店準備的晚宴之餘，也從飯店視角欣賞台北夜景。

日台交流協會今天在臉書粉絲專頁發文指出，昨晚的圓山大飯店晚宴結束後，橘高校部分師生們馬不停蹄地來到總統府前，先行確認表演時的標線位置。

日台協會指出，由於深夜天候不佳，天空開始下起小雨，在標線前、需要先掃除地上的積水，並用瓦斯噴槍把柏油路面烘乾一點，才能勉強用噴漆將記號標上去，橘高校師生和所有工作人員都辛苦了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日台協會表示，大家日以繼夜的努力，就是為了讓國慶慶祝大會的演出能夠順利圓滿，希望接下來幾天，橘高校能夠在滿檔行程之餘好好休息，養足精神和大家相見歡。

日本京都橘高校吹奏部此次訪台，是由國慶籌備委員會、中華文化總會透過日台交流協會邀請。文總祕書長李厚慶今天上午表示，因此次行程緊湊，表演場地也陌生，學生們昨晚還趁道路交通管制時抓緊時間排練。（編輯：張雅淨）1111006