橘高校參訪府 總統成神秘嘉賓送上台灣造型頸枕

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日本京都橘高校吹奏部師生今天到總統府參觀，總統以神秘嘉賓現身致詞，並準備台灣頸枕當作紀念品。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

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（中央社記者溫貴香台北7日電）日本京都橘高校吹奏部師生今天到總統府參觀，總統以神秘嘉賓現身致詞，除準備台灣頸枕當作紀念品，希望同學們不只享受台灣美食，更留下美好回憶，也期待橘高校的同學們未來可以常常來台灣。

總統晚間在臉書發文表示，歡迎日本「橘色惡魔」橘高校吹奏部來到總統府。今年國慶典禮一大亮點，就是超人氣的日本京都橘高校吹奏部，首次來台演出；聽說這幾天，橘高校已經颳起一陣橘色旋風，成為民眾關注焦點。

總統表示，橘高校同學們今天早上趁著彩排前夕，到總統府參觀，她以神秘嘉賓方式現身，同學們都感到非常驚喜；很高興同學們接受國慶慶籌會、中華文化總會，以及日本台灣交流協會的邀請促成下，來台表演。

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總統說，同學們這幾天已經品嘗台灣的珍珠奶茶和鹹酥雞，而她也準備台灣頸枕當作紀念品，希望同學們不只享受台灣美食，更留下美好回憶，也期待橘高校的同學們未來可以常常來台灣。

總統表示，接下來，橘高校吹奏部將在下週一國慶日登場，在此之前，後天、週日下午，橘高校將和北一女中、曉明女中進行交流，請大家不要錯過「橘色惡魔」的精采演出。（編輯：林克倫）1111007