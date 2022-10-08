京都橘高校參訪台北101 興奮拍照留念

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（中央社記者王寶兒台北8日電）日本京都橘高校吹奏部應文總及慶籌會邀請，將於國慶典禮演出。繼昨天國慶預演後，今天又於室內場地繼續練習，文總也於練習空檔時間帶學生們參觀台北101，飽覽台北風景。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，日本京都橘高校吹奏部昨天上午參訪總統府，總統蔡英文現身也讓學生興奮尖叫；昨天下午參與國慶預演，排練不畏雨勢，同時也因應樂器和制服防潮調整服裝等，現場駐足等候的民眾對他們的演出反應熱烈，許多民眾和自媒體上傳影片後都引起高度迴響。

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日本京都橘高校吹奏部自5日抵台後行程不間斷，包含圓山大飯店快閃、赴北一女交流、「日台友情音樂之夜」演出等，為慰勞師生辛勞，除蔡總統日前送上珍珠奶茶和古早味蛋糕，文總昨晚也準備公館商圈的刈包和玉米排骨湯送給學生品嘗，今晚則將送上學生希望嘗試的台灣麥當勞，讓學生體驗日本麥當勞沒有的糖醋醬。

日本京都橘高校吹奏部明天下午預計將於兩廳院廣場與北一女樂儀隊、台中曉明女中管樂隊展開表演交流。此外，為就近為國慶演出加緊練習，昨晚起自圓山大飯店改入住到凱撒飯店，10日上午於國慶正式演出後，將前往機場搭機回日本，為接下來的校園考試準備。（編輯：張芷瑄）1111008