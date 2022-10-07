京都橘高校疫後首次海外行 盼連結台日友好【專訪】

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（中央社記者王寶兒台北7日電）網路人氣超紅的日本京都橘高校吹奏部應邀訪台，可說是國慶典禮首次邀請百人陣仗的外國團體演出，這是他們在COVID-19疫情後的首度出訪，選擇台灣就是希望能連結台日友好。

日本京都橘高校吹奏部歷史悠久，不只是日本管樂大賽常勝軍，更經常受邀前往各地演出。由於團員身穿橘色制服，演奏精準、動作俏皮且充滿青春活力，故有「橘色惡魔」稱號，演出影片在網路擁有極高人氣。

兼城裕自2018年起擔任京都橘高校吹奏部顧問，他接受中央社記者專訪表示，過去吹奏部會到美國表演，每3年在夏威夷也有出演機會，但以訪台的這幾屆學生而言，真的是首度出國表演。

兼城裕分享，今年約莫是在5月下旬接到國慶演出邀約，了解到是國家級的盛大活動，所以校方一直思考能做些什麼，並希望能做出很好的表演，「一直把這件事情這樣掛在心上。」

日本京都橘高校吹奏部自5日抵台後，除參訪交流，也抓緊時間排練，全力預備國慶典禮。兼城裕說，學生們如此年輕就肩負重大演出，這是非常難得的機會，希望此行能讓學生體驗盛大表演的感受，不只是對日本，也要對世界作出貢獻。

兼城裕也期盼台灣民眾能夠喜歡學生們的演出，「現在學生們已經開始喜歡台灣了，希望這種彼此友好的關係，可以持續到永久。」（編輯：屈享平）1111007