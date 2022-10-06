京都橘高校赴北一女交流 蔡總統送蛋糕珍奶慰勞

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（中央社記者王寶兒台北6日電）日本京都橘高校吹奏部應慶籌會、文總邀請，昨天抵台準備於國慶大會演出。橘高校學生今天前往北一女與台灣師生交流，身兼文總會長的總統蔡英文也特別送上珍珠奶茶、古早味蛋糕。

蔡總統除送上珍奶、蛋糕外，並以卡片感謝京都橘高校，卡片寫著：「歡迎來到台灣！期待您們的演出，相信雙十國慶會因為你們而更添光彩。」

日本京都橘高校吹奏部應邀來台準備於國慶大會演出，橘高校學生6日前往北一女與台灣師生交流，身兼文總會長的總統蔡英文特別送上珍珠奶茶、古早味蛋糕，並以卡片感謝京都橘高校。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月6日

中華文化總會秘書長李厚慶，也準備了「Fountain新活水」雜誌的日文版別冊，放在京都橘高校來台師生於圓山大飯店下榻的房間內，向他們介紹台灣美食，並留言：「跟各位分享台灣的美食文化，表達我們最誠摯的感謝與情誼。」

北一女校長陳智源今天迎接京都橘高校師生，他表示，兩校有很多共通點，像是都很優秀、學生們都很可愛，還有一個共通點，是快要考試了，「大家忙完之後，都要努力準備考試喔！」語畢讓兩校的學生哄堂大笑。

京都橘學園理事長梅本裕則說，從事教育工作這麼多年來，這次來台灣真的感受到前所未有的熱情和溫暖，很慶幸在世界局勢比較動盪的年代，台日之間還是能透過文化交流，讓彼此更緊密；希望橘高校的同學能夠藉由來台的旅程增加國際觀，也期盼這次演出，能夠帶給台灣的朋友們對未來的希望。

李厚慶表示，從昨天見到京都橘高校師生下飛機開始，「我們就一直覺得精神振奮，被你們的活力感染了！」很期待全台灣的民眾都可以透過即將到來的國慶演出，也感受到這份活力與感動。

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李厚慶提到，京都橘高校跟北一女一樣是有百年歷史的學校，北一女樂儀旗隊也跟京都橘高校吹奏部一樣，曾受邀到美國玫瑰花車遊行演出，今年底也即將再次前往參加玫瑰花車遊行。

橘高校吹奏部的部長（社長）竹內望咲也代表學生致詞，她先用台語的「大家好」向台灣朋友問好，接著更以中文說，「我們是橘高校，每天都活力滿滿、微笑滿滿、夢想滿滿地練習表演，很高興跟北一女交流，謝謝！」（編輯：張雅淨）1111006