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周裕穎操刀國慶禮賓服 融入台灣雲豹、山櫻花元素

2022/10/3 17:22
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（中央社記者王寶兒台北3日電）首位入選紐約官方時裝週的台灣服裝設計師周裕穎，今年受文總邀請，操刀設計國慶禮賓人員服裝，細心從台灣雲豹、台灣擬啄木鳥、山櫻花等元素，打造「台灣色」主題布料印花。

中華文化總會今天下午舉行國慶禮賓人員服裝設計說明會，並由銘傳大學「親善服務隊」著裝亮相。女性禮賓人員的服裝以白色為基底，並搭配象徵台灣擬啄木鳥的色塊、象徵台灣雲豹的花紋等印花。

今年國慶主題為「守土衛國．你我同行」，服裝上也可見呼應柔軟與剛毅並存的精神，例如裙襬採不規則剪裁，走動起來飄逸而不厚重，裙裝上半身背後則有貝殼扣裝飾。周裕穎向中央社記者表示，貝殼扣讓他聯想到盔甲，有守衛的感覺，但服裝整體線條又是溫柔的。

周裕穎向中央社分享，此次設計理念一切從台灣雲豹開始，過去自己就很喜愛台灣雲豹，也看過台博館的雲豹標本，後輾轉閱讀了台博館出版的雲豹漫畫「雲之獸：來自遠古的守護者」，便更決定要以台灣雲豹出發，匯聚台灣特色元素為「台灣色」主題印花。

周裕穎表示，今年國慶禮賓人員的服裝希望給人更活潑、青春的感受，「也就是台灣在國際上給人的感覺。」所以選白色為主面積，其中不少服裝細節，也期待民眾細細體會，「值得一提的是，這次挑戰讓禮賓人員小露香肩。」

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文總秘書長李厚慶致詞表示，國慶禮賓人員在典禮接待中扮演非常重要的角色，身為國慶籌委會成員，文總自去年開始結合台灣的設計力，讓來自不同學校的禮賓人員不僅擁有一致的服裝，也透過他們在典禮上出眾的表現，讓國人及世人更能看見台灣的設計力及美學。

除服裝外，在財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心協力下，由阿瘦皮鞋及旅狐國際分別為女鞋及男鞋量身打造專屬鞋款，在考量國慶禮賓人員需大量走動的情況下，從鞋墊、鞋面到車線，都以舒適而不失美觀為首要目標。（編輯：張雅淨）1111003

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