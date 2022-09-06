國慶主軸守土衛國 視覺4色組成雙十造型如勳章

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國慶籌備委員會6日上午舉行記者會，秘書長陳宗彥（圖）公布111年國慶主題為「守土衛國 你我同行」，國慶主視覺也正式亮相，以線性構成的方式，營造出你我同行、前進的意象，雙十造型則猶如光榮勳章，象徵守土衛國的榮耀。中央社記者王騰毅攝 111年9月6日

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（中央社記者陳俊華台北6日電）國慶籌備委員會秘書長陳宗彥今天公布111年國慶主題為「守土衛國、你我同行」，主視覺設計是凝聚各方力量，成為強而有力的盾牌；防疫方面，國慶大會將從去年的6000個座位，增加到1萬個座位。

身兼「中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會」秘書長的內政部次長陳宗彥上午舉行記者會時說，今年國慶主題是「守土衛國、你我同行」，是台灣2300萬人的共識。

陳宗彥表示，國慶主視覺採取多元匯聚、璀璨未來的設計概念，為了凝聚力量，來自四面八方、多元族群及各種理念的光譜，匯聚在中心點上，視覺營造出強而有力的盾牌、光榮的勳章。

陳宗彥指出，主視覺則有四個顏色組成，大地綠、海洋藍，代表台灣的土地；天幕青、暖陽黃則展現並肩同行、無所畏懼，一起守衛台灣、捍衛民主的概念。今年國慶大會表演設計，將符合「守土衛國、你我同行」的概念，會再陸續公開。

前2年國慶主題分別為「民主台灣、自信前行」、「民主大聯盟、世界加好友」，主打民主、國際相關概念，今年則強調「守土衛國」，媒體詢問是否因區域情勢變化，而有所不同。

（圖取自facebook.com/rocbirthday）

陳宗彥說，國慶主視覺會因應國內情境、考慮國際狀況，前2年是參酌疫情狀況，以及台灣要與國際社會接軌；今年則考慮國際的態樣、台灣所處環境，要藉由國慶表達出這樣的概念，並藉由主視覺綜合呈現。

至於防疫相關規範是否放寬，陳宗彥指出，整體疫情狀況已經跟去年不同，因為民眾已施打疫苗有一段時間，「外賓來訪的防疫規範會有別於過去」；去年會場有6000個座位，今年將增加到1萬個座位，將因應疫情隨時檢討；另外也思考開放部分座位，讓民眾可上網抽籤，參與國慶大會。

陳宗彥說，適逢台日友情50週年，慶籌會與中華文化總會在日本台灣交流協會協助下，特別邀請日本京都橘高校吹奏部來台參加國慶大會演出，並藉此讓台日高中生能透過國慶有所交流。

陳宗彥表示，橘高校表演團隊預計10月5日抵台，會依照防疫措施提報計畫給指揮中心，並落實採檢。各國外賓來訪會由外交部妥善安排；僑委會則預估有1200位僑胞將返台參加國慶。

陳宗彥說，因應國家語言法發布施行後，這是第一次國慶，將有中文、台語、客語、原住民語、英語等語言同步直播。（編輯：翟思嘉）1110906