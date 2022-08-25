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2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院

2022/8/25 15:06（8/25 15:41 更新）
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故宮南院2022「仲夏平安夜－水舞無人機展演」活動第3場次27日晚間將登場，預計將以500架無人機，秀出史上最大的中華民國國旗圖樣。圖為模擬示意圖。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月25日
故宮南院2022「仲夏平安夜－水舞無人機展演」活動第3場次27日晚間將登場，預計將以500架無人機，秀出史上最大的中華民國國旗圖樣。圖為模擬示意圖。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月25日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）故宮南院2022「仲夏平安夜」第3場無人機展演，27日夜間登場，將以500台無人機排出史上最大中華民國國旗，面積約29座籃球場大小，預告2022國慶焰火在南院。

故宮南院2022「仲夏平安夜」無人機展演，前2場已經吸引4萬多人進場欣賞，第3場展演於8月27日晚上7時30分登場。

故宮南院告訴中央社記者，這回將以500架無人機秀出史上最大的國旗，無人機將排列在面積1.2公頃天空、約29座籃球場大小，閃爍出青天白日滿地紅的顏色，預告2022國慶焰火在南院。

另外，國寶翠玉白菜也會「飛上天空」，之前故宮南院無人機表演曾以200台排列出平面的翠玉白菜，這回將以500台展現擬真立體姿態，且顏色鮮艷，非常精彩。

故宮南院表示，這週末可說是「菜」、「肉」南院相見歡，「翠玉白菜」上天空，「肉形石」在人氣國寶展館展出，歡迎大家一起來賞玩。（編輯：陳仁華）1110825

圖為故宮南院7月無人機秀在空中呈現院藏瑰寶圖案。（中央社檔案照片）
圖為故宮南院7月無人機秀在空中呈現院藏瑰寶圖案。（中央社檔案照片）
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