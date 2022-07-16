故宮南院無人機展演 萬人欣賞國寶圖案夜空閃耀

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故宮南院16日下午就湧入上萬人潮，等待欣賞「仲夏平安夜」水舞聲光秀及無人機今年首場展演；晚間8時表演開始，500架無人機在空中排出龍首圖案，馬上引來觀眾讚嘆連連。中央社記者蔡智明攝 111年7月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）故宮南院「仲夏平安夜」水舞聲光秀及無人機首場展演今晚登場，以500架無人機搭配水舞聲光秀，讓故宮院藏瑰寶圖案夜空閃耀，吸引萬人觀賞，驚嘆聲不斷。

故宮南院下午湧入上萬人潮，欣賞「仲夏平安夜」水舞聲光秀及無人機今年首場展演，晚上8時表演開始，500架無人機空中一排出龍首圖案，馬上引來觀眾讚嘆連連。

故宮南院告訴中央社記者，今年無人機展演的陣容從去年300架升級為500架，每個圖形都在空中轉向，方便遊客從園區的不同角度欣賞。

故宮南院指出，無人機首場演出以故宮南院建築圖騰「龍」為主題，取材自「明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶」的「龍首」，依序變身南院正展出的掐絲琺瑯番蓮紋瓶、玉紋龍盤及故宮院徽。

在「小精靈吃病毒」及「和平鴿」等圖形後，無人機化為筆墨揮毫，在夜空中書寫下巨大「平安」二字，又化作天燈為世界祈福。「平安」二字字體是出自王羲之「平安何如奉橘三帖」，代表故宮願大家吉祥平安。

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現場觀眾黃小姐接受中央社記者訪問表示，看到無人機排出「小精靈吃病毒」及「和平鴿」圖案時，希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與俄烏戰爭早日結束，內心浮現滿滿感動；她是與一群同事特地搭遊覽車到故宮南院看展演，大家對整場演出驚訝不已。

故宮南院指出，配合國慶焰火在嘉義，今年的水舞展演將持續到10月10日止；無人機另有3場演出，8月6日、27日將搭配馬、象主題的故宮經典文物，呈現不同風格的聲光饗宴，10月10日則以「平安如意，太平有象」為發想，為國家生日送上祝福。（編輯：謝雅竹）1110716

故宮南院「仲夏平安夜」水舞聲光秀及無人機首場展演16日晚間盛大登場，以500架無人機搭配水舞聲光秀，讓故宮院藏瑰寶圖案在夜空中閃耀。中央社記者蔡智明攝 111年7月16日

故宮南院「仲夏平安夜」水舞聲光秀及無人機首場展演16日晚間登場，無人機展演陣容從300架升級為500架，每個圖形都在空中轉向，方便遊客從園區不同角度欣賞。圖為無人機在夜空中排列出「平安」二字。中央社記者蔡智明攝 111年7月16日