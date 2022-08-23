預報不準害國慶煙火取消 匈牙利開除氣象局長

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（中央社布達佩斯22日綜合外電報導）匈牙利原定兩天前舉行規模號稱歐洲最大的國慶煙火秀，但活動開始的7個小時前因天氣預報稱有暴風雨來襲而取消，暴風雨後來轉向，政府今天開除國家氣象局局長與副局長。

英國廣播公司（BBC）報導，8月20日，約4萬發煙火已蓄勢待發，準備從布達佩斯市中心沿著多瑙河5公里長沿岸設置的240個點發射，這種表演通常會吸引多達200萬人前來觀賞。

但國家氣象局預測將出現的暴風雨後來轉向，襲擊匈牙利東部地區，首都布達佩斯毫髮無傷。

匈牙利國家氣象局昨天在臉書（Facebook）公開道歉，解釋「最不可能出現的情況」發生了，還說氣象預報就是會有不確定性，但已太遲。

匈牙利創新科技部長波科維奇（Lazlo Palkovics）今天解除國家氣象局局長拉迪奇斯（Kornelia Radics）與她的副手霍瓦特（Gyula Horvath）的職務，但沒有提供任何原因，也未立即回覆法新社的查證電話。

親政府媒體一天前批評國家氣象局預報會出現暴風雨並颳起強風，導致20日的煙火表演取消。

網路報紙「起源報」（Origo）說，國家氣象局「提供誤導他人的惡劣天氣資訊，誤導負責安全的作業團隊」。

自由派政治人物費克特-約勒（Andras Fekete-Gyor）在臉書上說：「他們是因為無法製造眾人渴望的天氣而遭開除。這不是中亞的獨裁國家，這是（執政黨）青年民主黨（Fidesz-MPP）統治下的匈牙利。」

這場煙火表演號稱「歐洲規模最大」，將慶祝「建國千年的匈牙利」國慶日，現在計劃改在本週末舉行。

在野黨稍早已呼籲取消煙火表演，稱匈牙利經濟不見起色，施放煙火是在「平白燒錢」。

匈牙利2006年舉行一年一度的煙火表演時，吸引100多萬人聚集在多瑙河畔觀賞，但當時出現強烈的暴風雨引起民眾恐慌，最後造成5人死亡、數百人受傷。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110823