南院推國慶煙火遭質疑 故宮澄清：非施放區

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（中央社記者王寶兒台北3日電）故宮南院日前於臉書粉專預告「國慶煙火在故宮南院」，並將有無人機展演，引國民黨智庫質疑是否違法。故宮今天澄清，國慶煙火施放區位在故宮南院以外的空地，南院為煙火觀賞區。

國立故宮博物院南部院區在8月27日於臉書粉絲專頁發布貼文表示，「史上最大國旗，夜空放閃」，並預告2022國慶煙火在故宮南院，國慶當天另有「無人機群非展演」特別場。

國民黨智庫今天發布新聞稿表示，依「國立故宮博物院南部院區園區管理要點」規定，嚴禁於園區「燃放鞭炮、婚喪喜慶活動、曝曬衣物或其他物品者」，違者南院得予制止、拒絕入園或勒令離園。

故宮今天透過新聞稿澄清，今年國慶煙火施放區，位在故宮南院園區以外的台糖所屬空地，並非南院院區範圍內，自無違反南院明火管制規定問題。

故宮表示，今年國慶煙火活動的主辦單位為111年國慶籌備委員會，嘉義縣政府為承辦單位。煙火的施放地點、管制範圍及安全規定，都由慶籌會及相關單位依規定勘查及會議確認。故宮將配合慶籌會相關規範進行各項管制工作。

故宮指出，目前主辦單位規劃以故宮南院院區作為觀賞區，為了因應當日夜間活動需求，故宮配合辦理「111年度南部院區國慶煙火活動場域維護及設備租賃開口勞務案」，主要辦理地坪整平、新增臨時照明及安全隔離設施工作項目。

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此外，國民黨智庫今天提及，故宮南院在2020年曾和農委會合辦「古代的禮儀與樂曲」特展，流水席現場的瓦斯桶與火爐對古物安全構成威脅。

故宮表示，故宮與農委會農糧署於南院合辦的「糧倉大戲：國產雜糧新品開發聯合發表會」活動，並未在博物館建築內使用明火，當日活動宴席菜餚是在戶外加熱再由專人送入建物內，明火加熱的瓦斯桶設備距離建築物的安全距離，也依照相關法規標準設置，並無違法、違規問題。（編輯：屈享平）1110903