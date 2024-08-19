立委指對藍綠雙標 監察院：只問證據是否完足、無關顏色

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（中央社記者陳俊華台北19日電）立委指監察院對藍綠雙標，未彈劾前行政院發言人陳宗彥。監察院今天說，監委依憲法獨立行使彈劾權，只問事實證據是否完足，無關顏色，陳宗彥彈劾案是屬證據能力不足，後續將依相關規定依法處理。

媒體報導，前行政院發言人陳宗彥任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，南檢15日偵結，依收受不正利益貪污罪起訴，但先前監察院彈劾不成立。國民黨立委吳宗憲指監察院對藍綠雙標，淪為執政黨的東廠。

監察院透過新聞稿表示，媒體報導顯非事實，要嚴正澄清。公務員經監委調查後，認為有違法或失職行為者，經監委2人以上提議向監察院提彈劾案，由提案委員外的監委9人以上審查時，是就其彈劾案文及違失事證妥為審查。

監察院說，陳宗彥彈劾不成立案，是因彈劾案審查會就提案案文及事證資料妥為審查，如果案文、違失事證有欠具體、充分或其證據能力不足，審查委員投下反對票「乃屬當然」，陳宗彥彈劾案是屬證據能力不足。

監察院指出，今年2月20日就台南市政府新聞及國際關係處前處長、民政局前局長陳宗彥涉違法失職情事一案，召開彈劾案審查會，經審查決定彈劾不成立，提案委員未在10日內提出異議，這件彈劾審查不成立確定，監察院在3月13日對外公告審查決定書。

監察院說，本案調查報告經3月19日內政及族群、司法及獄政委員會聯席會議審查通過。其中，因案關通訊監察譯文是台南地檢署偵辦他案所取得的內容，並非針對陳宗彥案件的監聽譯文。

監察院表示，為取得與陳宗彥相關的直接證據，函請台南地檢署提供陳宗彥本人案件的監聽譯文，但台南地檢署函復已重啟偵查，因而無法提供。因此委員會決議，將調查所得在3月25日移請台南地檢署併辦，以釐清案情。

監察院說，會持續不斷關注案件辦理情形，經8月8日內政及族群、司法及獄政委員會聯席會議決議，8月12日再次發文請台南地檢署在本案偵結後函復監察院。經媒體批露，南檢在8月15日偵查終結提起公訴，後續將等台南地檢署資料到監察院後，依規定續處。

監察院表示，處理案件是依憲法、監察法、監察法施行細則等規定行使職權，本於勿枉勿縱原則，審慎查察。本案後續仍將依相關規定依法處理。（編輯：翟思嘉）1130819