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雙十國慶空中全兵力預演 戰機轟隆聲迴盪振奮人心

2022/9/29 09:15（9/29 09:22 更新）
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雙十國慶空中預演29日清晨展開，國旗機隊（CH-47、UH-60M）吊掛巨幅國旗飛越台北市區上空。中央社記者趙世勳攝 111年9月29日
雙十國慶空中預演29日清晨展開，國旗機隊（CH-47、UH-60M）吊掛巨幅國旗飛越台北市區上空。中央社記者趙世勳攝 111年9月29日
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（中央社記者游凱翔台北29日電）國軍部隊今天早晨在總統府前展開雙十國慶「全兵力」空中預演，勇鷹高教機與F-5戰機、AH-64E與UH-60M直升機依序飛越，發動機轟隆聲迴盪在台北上空，許多軍迷、航迷起大早趕到總統府前廣場搶拍精采畫面。

雙十國慶將至，今年國慶主題是「守土衛國、你我同行」，為求空中操演完美演出，軍方今天清晨5時50分到7時40分在總統府前展開空中「全兵力」預演。

勇鷹新式高級教練機未來將取代部隊訓練機F-5戰機，勇鷹與虎斑塗裝的F-5戰機編隊在總統府前衝場飛越，象徵薪火傳承，別具意義。

清晨5時50分及6時30分，擔任天候觀測機的幻象2000-5戰機及UH-60M黑鷹直升機準時飛越總統府上空，確認天氣等狀況符合飛行標準後，全兵力預演正式展開。

上午6時50分，1架勇鷹、2架虎斑塗裝的F-5戰機編隊衝場通過總統府上空；隨後國旗機隊（1架CH-47SD契努克運輸直升機、2架UH-60M黑鷹直升機）於上午7時通過，緊接著旋翼機隊（5架AH-64E阿帕契攻擊直升機）於7時15分飛越，最後由5架次AT-3雷虎機隊衝場，為此次全兵力預演劃下完美句點。

今天早晨戰機、直升機的發動機轟隆聲響迴盪在台北上空，許多軍迷、航迷起大早在總統府廣場卡位，搶拍精采畫面。根據國慶籌備委員會規劃，10月5日清晨將再一次於總統府前進行「全兵力」空中操演預演。（編輯：郭無患）1110929

國軍29日上午進行空中預演，5架AT-3組成的雷虎小組飛越台北上空，施放紅白藍3色彩煙。中央社記者趙世勳攝 111年9月29日
國軍29日上午進行空中預演，5架AT-3組成的雷虎小組飛越台北上空，施放紅白藍3色彩煙。中央社記者趙世勳攝 111年9月29日
雙十國慶將至，國軍為求完美演出，29日凌晨5時50分起至7時40分進行空中預演，圖為國旗機隊29日上午飛越台北市區上空。中央社記者趙世勳攝 111年9月29日
雙十國慶將至，國軍為求完美演出，29日凌晨5時50分起至7時40分進行空中預演，圖為國旗機隊29日上午飛越台北市區上空。中央社記者趙世勳攝 111年9月29日
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國慶空中操演預演 勇鷹F-5飛越總統府象徵薪火傳承[影]