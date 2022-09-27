國慶空中操演預演 勇鷹F-5飛越總統府象徵薪火傳承
2022/9/27 08:56（9/27 09:34 更新）
雙十國慶將至，國軍27日上午進行空中操演，勇鷹高教機（左）、F-5戰機（右）飛越台北上空。中央社記者裴禛攝 111年9月27日
（中央社記者陳俊華台北27日電）雙十國慶空中操演預演今天清晨展開，包括阿帕契攻擊直升機、勇鷹高教機、F-5戰機，以及AT-3雷虎小組，陸續飛越總統府；勇鷹將取代部隊訓練機F-5戰機，編隊衝場象徵薪火傳承。
雙十國慶將至，今年國慶主題是「守土衛國、你我同行」。為求空中操演完美演出，今天凌晨5時50分起至7時40分在總統府前上空進行「半兵力」預演；戰機發動機轟隆聲響引起民眾注意，許多軍事迷更提早在府前廣場卡位攝影。
空中操演定翼機隊包括1架勇鷹高教機、1架F-5戰機編隊衝場，以及3機AT-3組成的雷虎小組飛越總統府上空。勇鷹高級教練機未來將取代部隊訓練機F-5戰機，國慶空中操演安排編隊衝場更別具意義，象徵薪火傳承。
旋翼機隊出動1架UH-60M黑鷹直升機、3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、以及1架CH-47契努克運輸直升機，從桃園龍潭陸軍航空特戰基地起飛，編隊通過總統府上空。
根據國慶籌備委員會規劃，29日以及10月5日清晨，在總統府前上空將有「全兵力」空中操演預演。（編輯：郭無患）1110927
雙十國慶空中操演預演27日清晨展開，3架AT-3組成的雷虎小組飛越台北上空，施放紅白藍3色的彩煙。中央社記者裴禛攝 111年9月27日
雙十國慶將至，國軍27日上午進行空中操演，3架AT-3組成的雷虎小組從淡水河口進入台北市區施放彩煙，在天空拉出一道長尾。中央社記者裴禛攝 111年9月27日
雙十國慶將至，軍方27日上午進行空中操演，3架AT-3組成的雷虎小組從淡水河口飛入，在台北上空施放彩煙。中央社記者裴禛攝 111年9月27日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
國慶活動倒數 26日起府前分階段交管