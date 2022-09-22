國慶暖身軍事迷驚喜 3直升機飛越總統府

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（中央社記者游凱翔台北22日電）雙十國慶將至，為求完美演出，軍方清晨出動1架阿帕契、1架黑鷹、1架契努克，共3架直升機自龍潭航特基地起飛，編隊試航飛越總統府上空，吸引許多軍事迷提早卡位駐足拍照。

雙十國慶將至，屆時將有旋翼機隊及定翼機隊編隊飛越總統府上空。

旋翼機隊部分，原本訂於13日、14日的旋翼機隊航線空勘及試航作業，因氣候因素暫停實施。但今天清晨5時40分至上午7時的的試航則正常舉行，分別有1架次的AH-64E阿帕契攻擊直升機、1架次CH-47SD契努克運輸直升機、1架次UH-60M黑鷹直升機編隊飛越總統府上空，吸引許多軍事迷駐足拍照。

定翼機隊部分，國慶日當天規劃1架勇鷹高教機、2架虎斑塗裝F-5戰機編隊衝場飛越總統府，5機AT-3組成的雷虎小組也將施放彩煙；目前規劃預演日期為27日、29日，以及10月5日、7日。

軍方也提到，由於操演機隊的引擎聲響較大，民眾若聽到不要緊張。（編輯：楊凱翔）1110922